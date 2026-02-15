Mikael Kingsbury triumfuje w jeździe równoległej po muldach. Co oznacza ten złoty medal w Livigno?

2026-02-15 13:16

W Igrzyskach 2026 w Livigno Kanadyjczyk Mikael Kingsbury po raz kolejny udowodnił swoją dominację, zdobywając złoty medal olimpijski w debiutującej konkurencji jazdy równoległej po muldach. Sportowiec, uważany za najlepszego w ostatnich latach, w finale bez problemu pokonał Japończyka Ikumę Horishimę. Jego triumf w jeździe równoległej po muldach to kolejne ważne trofeum w bogatej karierze, ale czy ten sukces był tak prosty, jak się wydaje?

Kingsbury dominuje w debiucie jazdy równoległej po muldach

Kanadyjczyk Mikael Kingsbury wywalczył złoty medal olimpijski w jeździe równoległej po muldach podczas Igrzysk 2026 w Livigno. Było to wydarzenie o historycznym znaczeniu, ponieważ ta dynamiczna konkurencja debiutowała w programie igrzysk. W decydującym starciu finałowym, Kingsbury pewnie pokonał swojego japońskiego rywala, Ikumę Horishimę, potwierdzając swoją dominację w tej dyscyplinie.

W walce o brązowy medal Australijczyk Matt Graham okazał się lepszy od Japończyka Takuyi Shimakawy, zajmując trzecie miejsce na podium. Natomiast w pojedynku o złoto, Ikuma Horishima miał trudności z utrzymaniem wysokiej prędkości na muldach, co spowodowało całkowitą stratę rytmu i uniemożliwiło wykonanie drugiej ewolucji. Kingsbury bez problemów wykorzystał błędy przeciwnika, zapewniając sobie zwycięstwo.

Kim jest Mikael Kingsbury – multimedalista narciarstwa dowolnego?

33-letni Mikael Kingsbury jest powszechnie uznawany za najlepszego zawodnika w jeździe po muldach ostatnich lat. Przed triumfem w Livigno, zdobył już srebrny medal w rywalizacji pojedynczej podczas tych samych igrzysk. Wcześniej był mistrzem olimpijskim z Pjongczangu oraz dwukrotnym wicemistrzem olimpijskim z Pekinu i Soczi.

Jego imponujący dorobek uzupełniają liczne tytuły mistrza świata, co świadczy o jego wszechstronności i konsekwencji na najwyższym poziomie. Kanadyjczyk ma na swoim koncie również ponad sto zwycięstw w zawodach Pucharu Świata, co jest wyczynem rzadko spotykanym w historii narciarstwa dowolnego. Warto zaznaczyć, że w tej edycji igrzysk, w konkurencji jazdy równoległej po muldach, nie startowali żadni polscy sportowcy.

