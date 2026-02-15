Allan Krupa pokazał ukochaną. Syn Edyty Górniak znowu jest zakochany

Allan Krupa, znany również jako Enso, konsekwentnie buduje swoją pozycję w branży muzycznej. Młody artysta od pewnego czasu zajmuje się produkcją muzyczną, a jego działalność budzi spore zainteresowanie. Nie inaczej jest z jego życiem prywatnym. W ubiegłym roku media uważnie śledziły jego związek oraz burzliwe rozstanie z Nikol Pniewską. Teraz chłopak uciął plotki o nowej relacji.

Jeśli ktoś nie chce mnie poznać - to jego strata! Doda o prawdziwej sobie i nowym singlu

Allan Enso Krupa w nowym związku! Wszystko stało się jasne w walentynki

Pogłoski o wejściu w nową relację miłosną pojawiły się w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas wysoko mierzący muzyk pokazał w mediach społecznościowych kilka zdjęć z rajskich wakacji, a na jednym z nich pojawiła się tajemnicza dziewczyna. Wywołało to spore poruszenie, ponieważ ze względu na spore zamieszanie wokół poprzedniego związku Allan ograniczył swoją aktywność w sieci oraz wypowiedzi o prywatnych sprawach. Dziś znamy już odpowiedź na pytanie, czy syn znanej piosenkarki ma nową dziewczynę. 14 lutego na instagramowej relacji opublikował dwa zdjęcia, na których całuje nieznaną z imienia blondynkę. Pozostaje więc życzyć im wszystkiego dobrego!

ZOBACZ TEŻ: Katy Perry znowu w objęciach Trudeau. Związek z byłym premierem Kanady dalej zaskakuje

i Autor: @allanenso/ Instagram

Edyta Górniak wspiera syna

Nie jest żadną tajemnicą to, że Allan może liczyć na swoją mamę. Piosenkarka, która kibicuje synowi zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, nie ukrywa radości z rozwoju syna. Jak przyznała przed jednym z koncertów sylwestrowych, dała się namówić na duet z nim, mimo że nie jest to łatwa współpraca. Edyta Górniak daje też Allanowi wsparcie w trudnych chwilach, zwłaszcza że chłopak wychowywał się bez obecności jego ojca.

"Podniesie się z tego, bo to jest bardzo silny chłopak, szczególnie po szkole wojskowej" - mówiła o synu w ubiegłym roku po głośnym rozstaniu.