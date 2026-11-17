Kradzież na stacji paliw w Jarosławiu. 18-latek ukrył się w toalecie

Policjanci z Jarosławia otrzymali zgłoszenie o kradzieży 12 listopada. Zgłoszenie dotyczyło kradzieży ponad 47 tys. zł oraz liquidów do e-papierosów z jednej ze stacji paliw w Jarosławiu. Funkcjonariusze przeanalizowali zapis zabezpieczonego monitoringu, na którym zarejestrowano przebieg zdarzenia. Z nagrania wynikało, że młody mężczyzna w bluzie z kapturem wszedł do toalety dla osób z niepełnosprawnościami, a pracownice zamknęły sklep, nie wiedząc, że pozostał w środku.

18-latek przeszukiwał szafki i szuflady

Po zamknięciu sklepu mężczyzna dostał się do pomieszczenia, w którym przechowywano gotówkę. Według policji przeszukiwał szafki i szuflady, aż znalazł pieniądze. Banknoty włożył do foliowego worka i wyszedł z nimi z pomieszczenia. Ze sklepu zabrał także liquidy do e-papierosów.

Zatrzymanie 18-latka w Rzeszowie

Jarosławscy kryminalni ustalili, że kradzieży dokonał 18-letni mieszkaniec Jarosławia. 13 listopada zatrzymali go na dworcu PKP w Rzeszowie jarosławscy policjanci oraz funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób i Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie. Miał przy sobie około 11 tys. zł, a towarzyszyły mu dwie osoby nieletnie. Usłyszał zarzut kradzieży i podczas przesłuchania przyznał się do czynu. Policja zabezpieczyła rzeczy, które według jego wyjaśnień kupił za część skradzionych pieniędzy, w tym ubrania, zegarek, bransoletkę, laptop i hulajnogę. O dalszym losie 18-latka zdecyduje sąd. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl