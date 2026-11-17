Kontuzja Patrika Walemarka i powrót Ishaka

Patrik Walemark, 25-letni skrzydłowy Lecha Poznań, doznał urazu mięśnia podczas treningu reprezentacji Szwecji. Szwedzka federacja poinformowała o jego stanie w czwartek, a w piątek piłkarz rozpoczął rehabilitację w Poznaniu. Przerwa w grze potrwa około trzech tygodni. Szwed ominie przynajmniej cztery mecze: trzy w Ekstraklasie i jeden w Lidze Europy.

Tymczasem na boisku pojawia się Mikael Ishak. Obecnie trenuje on indywidualnie i powoli przygotowuje się do wznowienia gry. Wciąż niedostępny jest inny kluczowy zawodnik, Pablo Rodriguez, który jest na dalszym etapie rehabilitacji i czeka na zgodę lekarzy na pełne treningi.

Kto wróci na mecz z GKS Katowice?

Wśród złych wiadomości dla kibiców Lecha są też pozytywne sygnały. W tym tygodniu do treningów z pełnym obciążeniem wracają Allahyar Sayyadmanesh i Wojciech Mońka. Zostaną oni uwzględnieni przy ustalaniu składu na najbliższe spotkanie z GKS Katowice.

Decyzja o ich występie zapadnie jednakżetuż przed wyjazdem na Górny Śląsk. Mecz odbędzie się w niedzielę o godzinie 14:45. Z kolei z powodu kontuzji nie zagrają: Alex Douglas, Joao Moutinho i Ali Gholizadeh. Do końca roku Lecha czeka jeszcze siedem spotkań – pięć w Ekstraklasie i dwa w Lidze Europy.