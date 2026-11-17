Robert Pattinson, jeden z najpopularniejszych aktorów swojego pokolenia, dostąpił kolejnego, zawodowego zaszczytu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oficjalnie poinformowano, że to właśnie on wcieli się w legendarnego agenta 007 jako siódmy w historii. Możliwość zagrania Jamesa Bonda to dla Brytyjczyka spełnienie marzeń, co sam przyznał w wywiadzie dla "Variety".

Powiedzieć, że ta rola to spełnienie marzeń, to nic nie powiedzieć. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany tą współpracą i wyzwaniami, które czekają mnie wraz z całym fantastycznym zespołem - poinformował.

Robert Pattinson nowym Bondem

Fani Roberta, jak i samej serii filmów o Jamesie Bondzie, entuzjastycznie zareagowali na obsadzenie 40-latka w roli szpiega brytyjskiej Secret Intelligence Service. Aktor, podobnie do agenta 007, także może pochwalić się licznymi podbojami miłosnymi. Zanim związał się z Suki Waterhouse, był łączony z wieloma gwiazdami światowego show-biznesu.

James Bond - najpopularniejsze piosenki do filmów o agencie 007

Wszystkie związki Roberta Pattinsona

Robert Pattinson zyskał międzynarodową rozpoznawalność dzięki roli Edwarda Cullena w serii "Zmierzch". Aktor szybko stał się obiektem westchnień kobiet na całym świecie. Sam był oficjalnie w czterech związkach. Na przestrzeni lat łączono go jednak z wieloma kobietami ze świata show-biznesu. Zdecydowana większość medialnych doniesień pozostaje jedynie niepotwierdzonymi plotkami.

Aktualnie, od 2018 roku, Pattinson jest w szczęśliwym związki z brytyjską wokalistką Suki Waterhouse. Oboje jednak strzegą swojej prywatności. Zdaniem aktora, danie wielbicielom wglądu w relację romantyczną dewaluuje istotę uczucia. Sprawdźcie, z kim na przestrzeni lat łączono nowego Jamesa Bonda.