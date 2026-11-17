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Jan Bednarek oczekuje narodzin syna. Żona piłkarza pracowała jako modelka
Nadmiar żółtych kartek wykluczył Jana Bednarka z udziału w spotkaniu Rumunia – Polska, przez co selekcjoner Jan Urban nie mógł uwzględnić go w składzie. Szkoleniowiec będzie miał już jednak do dyspozycji obrońcę FC Porto w starciu ze Szwecją, co powinno pomóc w uporządkowaniu gry naszej formacji defensywnej. Obecnie popularny „Bedi” skupia się jednak nie tylko na sprawach boiskowych, ponieważ reprezentant Polski po raz drugi zostanie ojcem, a jego żona Julia przekazała właśnie, że para spodziewa się narodzin syna. Nowy członek rodziny dołączy do pięcioletniej córeczki Lilly, która przyszła na świat jeszcze przed ślubem rodziców. Partnerka zawodnika w przeszłości rozwijała karierę w modelingu i wciąż zachwyca niesamowitą sylwetką oraz zjawiskową urodą. Jej efektowne fotografie regularnie stają się tematem dyskusji w piłkarskich szatniach. W naszej galerii prezentujemy wyjątkowe zdjęcia żony Jana Bednarka, z którym tworzy niezwykle szczęśliwą parę.
Jan Bednarek dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski po groźnym urazie głowy
Julia Bednarek zachwyca urodą. Zobacz zdjęcia żony Jana Bednarka
Jak poznali się Jan Bednarek i Julia Bednarek? Historia miłości pary
Związek przyszłych małżonków rozpoczął się w 2017 roku. Podobnie jak wiele współczesnych młodych par, Jan Bednarek i jego wybranka nawiązali pierwszy kontakt za pośrednictwem internetu. Kulisy znajomości z defensorem polskiej reprezentacji Julia Bednarek zdradziła przed laty na łamach „Super Expressu”. „Z Jankiem poznaliśmy się przez internet. Napisał do mnie na Snapchacie i tak się zaczęło. Zaczęliśmy codziennie ze sobą pisać, potem rozmawialiśmy na FaceTime, bo Janek był w Anglii (grał w Southampton - red.) a ja w Polsce. Ciężko było się spotkać... A pierwszy raz na żywo zobaczyłam go na meczu Polska - Kazachstan, gdzie najpierw poznałam jego menedżerów, następnie rodziców Janka i potem dopiero jego! Od razu zaiskrzyło i wiedzieliśmy, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Nie ma większej miłości!” – opowiadała z entuzjazmem małżonka piłkarza.