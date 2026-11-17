Kradzież pierścionków w sklepach przy Chmielnej i Nowym Świecie

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego komendy przy ulicy Wilczej prowadzili postępowanie w sprawie kradzieży blisko 100 srebrnych pierścionków z turmalinem. Do zdarzeń doszło w sklepach przy ulicy Chmielnej i Nowym Świecie. W toku postępowania policjanci wytypowali młode małżeństwo z Piaseczna jako podejrzanych. Kryminalni z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego pojechali do mieszkania kobiety i mężczyzny, gdzie znaleźli oraz zabezpieczyli blisko 100 skradzionych wcześniej pierścionków.

Małżeństwo z Piaseczna usłyszało zarzuty kradzieży i paserstwa

Policjanci zatrzymali 36-letnią kobietę i 31-letniego mężczyznę. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że małżonkowie sprzedali także kilkanaście par drogich okularów pochodzących z kradzieży. Biżuteria i okulary to tylko część mienia, którego dotyczy postępowanie. Małżeństwo usłyszało zarzuty kradzieży oraz paserstwa.

31-latek podejrzany o kradzieże kawy, alkoholu i perfum

31-latek jest dodatkowo podejrzany o inne kradzieże w sklepach w Warszawie i Piasecznie. Według ustaleń policji miał przyjeżdżać z Piaseczna do centrum stolicy, by kraść alkohol wysokoprocentowy. W sklepach w Piasecznie miał kraść kawę i perfumy. Policjanci ustalili, że ukradł kilkadziesiąt paczek kawy. Łączne straty związane z przestępstwami objętymi sprawą oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Tymczasowe aresztowanie 31-latka

Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec 31-latka tymczasowe aresztowanie. Kobiecie i mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.

Źródło: Policja.pl