W sierpniu tego roku Paris Jackson zaprezentowała swój drugi album studyjny - "HAPPIEST DAY OF MY LIFE". Teraz przyszedł czas, by wyszła z nim poza Stany Zjednoczone. Jedyna córka króla muzyki pop ogłosiła koncerty w Europie, a na liście ogłoszonych krajów nie zabrakło Polski. Zdolna 28-latka zaprezentuje się w warszawskim klubie Palladium już 24 marca przyszłego roku. To szansa na wyjątkowo intymne spotkanie z młodą artystką i szansa na zanurzenie się w jej świat poprzez dźwięki.

Fabienne Wiśniewska jak Paris Jackson

Wschodząca gwiazda globalnej sceny muzycznej z pewnością nie wie, że ma w naszym kraju znaną sobowtórkę z podobnym życiorysem. Mowa o Fabienne Wiśniewskiej, córce Michała Wiśniewskiego i Mandaryny. Internauci już od dawna doszukują się podobieństwa między pociechami ekscentrycznych wokalistów pop, dorastających na oczach mediów. Co ciekawe - sama Mandaryna dostrzega w Fabbce coś z Paris. Wskazała co konkretnie.

Mandaryna awansowała do półfinału "Tańca z Gwiazdami"

Mandaryna o podobieństwie Fabienne do Paris Jackson

Okazuje się, że podobieństwo Fabienne do Paris widzi również jej mama, Marta Wiśniewska. W rozmowie z Eską Mandaryna zdradziła, że to, co łączy jej córkę z pociechą króla muzyki pop, to przede wszystkim eleganckie, szlachetne spojrzenie.

To prawda. Widzę. Odrobinę. W oczach. Mają w nich coś takiego eleganckiego - powiedziała.

Zobaczcie zdjęcia Fabienne Wiśniewskiej i Paris Jackson. Rzeczywiście jak siostry?