Policja odkryła laboratorium narkotykowe w powiecie ostrowieckim

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach podejrzewali, że w jednej z miejscowości powiatu ostrowieckiego może działać nielegalne laboratorium narkotyków syntetycznych. 12 listopada funkcjonariusze KWP w Kielcach, wspierani przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, podjęli działania w tej sprawie. W pomieszczeniach po nieczynnym przedsiębiorstwie znaleźli laboratorium, w którym produkowano klefedron. Policjanci zatrzymali na miejscu dwóch mężczyzn w wieku 42 i 30 lat.

Zabezpieczono klefedron, mieszaniny reakcyjne i substancje chemiczne

Podczas przeszukania oraz oględzin pomieszczeń policjanci zabezpieczyli około 600 kilogramów klefedronu. Zabezpieczyli także 14 zbiorników typu mauzer z mieszaninami klefedronu i innych substancji chemicznych. Zabezpieczono ponadto 3130 litrów mieszanin reakcyjnych, 29 pojemników z acetonem oraz 11 pojemników zawierających kwasy. Według policji rozmiar ujawnionego procederu wymagał przeprowadzenia szczegółowych czynności procesowych.

Trzej mężczyźni trafili do tymczasowego aresztu

Po południu 12 listopada policjanci zatrzymali także 26-latka, który miał związek z przestępczym procederem. Wszyscy trzej zatrzymani są mieszkańcami powiatu ostrowieckiego i usłyszeli zarzuty nielegalnego wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim tymczasowo aresztował 42- i 30-latka w sobotę, a 26-latka w niedzielę. Mężczyźni spędzą w areszcie po trzy miesiące, a za zarzucane przestępstwo grozi im kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Policja informuje, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl