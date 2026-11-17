Służby zabezpieczyły w Kielcach papierosy bez akcyzy

Pod koniec października funkcjonariusze Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania w Kielcach. Wspierali ich policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. Podczas akcji funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli prawie 11 mln papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy. Nielegalne wyroby tytoniowe były przechowywane w samochodzie ciężarowym oraz na prywatnej posesji.

Zatrzymano dwóch obywateli Armenii

W związku z ujawnionym procederem funkcjonariusze zatrzymali dwóch obywateli Armenii. Obu mężczyznom przedstawiono zarzuty przestępstw skarbowych związanych z nielegalnym przechowywaniem i obrotem wyrobami tytoniowymi. Jednemu z podejrzanych przedstawiono również zarzut naruszenia przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych. Sąd tymczasowo aresztował jednego z mężczyzn na trzy miesiące.

Skarb Państwa mógł stracić ponad 14 mln zł

Drugi z podejrzanych został objęty wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. Ze wstępnych szacunków wynika, że należności z tytułu podatku akcyzowego mogły zostać uszczuplone o ponad 14 mln zł. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie. Sprawa dotyczy nielegalnego przechowywania i sprzedaży papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy.

Źródło: Policja.pl