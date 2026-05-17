Victoria Swarovski skradła show na Eurowizji w Wiedniu. Trzy wyjątkowe kreacje

Victoria Swarovski zadała szyku na Eurowizji 2026. Prowadząca galę zaprezentowała się w trzech zjawiskowych kreacjach podczas finału.

Victoria Swarovski zachwyciła w zielonej sukni

Victoria Swarovski na scenę Eurowizji 2026 wyszła w obcisłej sukni w stylu syrenki, która od pierwszej sekundy przykuwała wzrok. Głęboka butelkowa zieleń pokryta gęsto cekinami - w zależności od kąta padania światła materiał mienił się raz szmaragdowo, raz złoto. Dekolt w kształcie serca osadzony na fiszbinach, cienkie ramiączka, talia mocno zaznaczona, dół delikatnie rozszerzony ku podłodze. Włosy rozpuszczone w miękkich, swobodnych falach.

Prowadząca Eurowizji 2026 skradła show

Drugi strój był zupełnie innym nastrojem. Victoria Swarovski postawiła na długą suknię w kolorze lawendy - pastelowym i delikatnym. Góra i talia wykończone gęstym cekinowym haftem, który nadawał konstrukcji i blasku, dół przechodził w miękki, drapowany szyfonowy tren opadający swobodnie. Głęboki dekolt V, włosy tym razem proste i rozpuszczone, na palcu duży pierścień. Całość lżejsza, bardziej romantyczna.

Srebrna zbroja na finał Eurowizji 2026

Na ogłoszenie wyników Victoria Swarovski wyszła w kreacji, która była pod każdym względem przeciwieństwem lawendy. Długa, dopasowana suknia z jednym ramiączkiem - drugie ramię całkowicie odsłonięte. Całość pokryta geometrycznym wzorem z metalicznych, połyskliwych elementów ułożonych w regularną siatkę, jak ogniwa pancerza albo łuski. Zimne srebro, twarda struktura, precyzja w każdym detalu. Żadnej zwiewności, żadnej miękkości - za to maksimum blasku.

Po show Victoria Swarovski zdradziła, kto stał za kreacjami. Suknie zaprojektowali Valdrin Sahiti i Drenush Axharra, buty były od René Caovilla, biżuterię dostarczył Chopard. Na Instagramie napisała krótko: "Happy and grateful" (tłum. szczęśliwa i wdzięczna). Trudno się dziwić.

