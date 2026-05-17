Liga Mistrzów siatkarzy: Aluron Zawiercie kontra Perugia. Czy tym razem uda się zrewanżować za poprzedni sezon?

Perugia faworytem finału Ligi Mistrzów?

Zespół z Perugii, uchodzący za faworyta tegorocznego finału Ligi Mistrzów, wystąpi w nim po raz trzeci w swojej historii. Wcześniej, w 2017 roku, włoska drużyna musiała uznać wyższość Zenitu Kazań w finale rozegranym w Rzymie. Przed rokiem Sir Sicoma Monini Perugia triumfowała nad Aluronem CMC Wartą Zawiercie, wygrywając zacięty mecz w Łodzi wynikiem 3:2, co potwierdza ich dominację w europejskich rozgrywkach.

Sytuacja Aluronu przed tegorocznym finałem jest znacznie korzystniejsza niż rok temu. W poprzednim sezonie Zawiercianie przystępowali do turnieju Ligi Mistrzów po przegranym finale polskiej ekstraklasy i zmagali się z licznymi kontuzjami w zespole. Obecnie, po zdobyciu upragnionego tytułu mistrza Polski, wszyscy zawodnicy są zdrowi, w optymalnej formie fizycznej i gotowi do walki o najważniejsze klubowe trofeum na Starym Kontynencie.

Droga do finału i polskie akcenty LM?

W sobotnich półfinałach mistrz Polski, Aluron CMC Warta Zawiercie, pokonał turecki Ziraat Bankkart Ankara wynikiem 3:1. Ekipa z Italii, Sir Sicoma Monini Perugia, z Kamilem Semeniukiem w składzie, bez problemu zwyciężyła PGE Projekt Warszawa 3:0, potwierdzając swoją znakomitą dyspozycję.

Kapitan Aluronu, Mateusz Bieniek, przed finałem podkreślił, że Perugia to obecnie najlepszy zespół na świecie i od miesięcy utrzymuje fenomenalny poziom. Zaznaczył, że polska drużyna nie ma nic do stracenia, a presja spoczywa na rywalach. Bieniek zapowiedział, że Zawiercianie będą intensywnie walczyć o zwycięstwo.

"Mamy sporo do poprawy. Perugia to jest w tym momencie najlepszy zespół na świecie. Myślę, że od kilku miesięcy nie schodzi poniżej fenomenalnego poziomu. W finale nie mamy nic do stracenia, to rywale muszą wygrać, presja będzie po ich stronie. Będziemy próbować walczyć" - zapowiedział kapitan Aluronu Mateusz Bieniek.

Historia polsko-włoskich finałów Ligi Mistrzów?

Przedstawiciel PlusLigi po raz szósty z rzędu zagra w decydującym starciu o najważniejsze klubowe trofeum siatkarskie w Europie. Dla Zawiercian będzie to drugi finał w historii klubu, co potwierdza ich rosnącą pozycję w europejskiej siatkówce.

Mecz Aluronu CMC Warty z Sir Sicoma Monini Perugia będzie piątym polsko-włoskim finałem Ligi Mistrzów. Dotychczas dwukrotnie triumfowały zespoły z PlusLigi: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w 2021 i 2022 roku, każdorazowo pokonując Itas Trentino. Zespół z Trydentu zrewanżował się dwa lata temu, wygrywając z JSW Jastrzębskim Węglem.

Kiedy i gdzie finały Ligi Mistrzów?

Mecz o trzecie miejsce, w którym turecki Ziraat Bankkart Ankara – z Tomaszem Fornalem w składzie – zmierzy się z debiutującym w "czwórce" Ligi Mistrzów PGE Projektem Warszawa, zostanie rozegrany w niedzielę o godzinie 17:00. Wielki finał rozpocznie się tego samego dnia o godzinie 20:30.

Cały turniej finałowy odbywa się w Inalpi Arena w Turynie. Jest to ten sam obiekt, w którym w 2023 roku triumfowała ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Lidze Mistrzów, a także miejsce, gdzie w 2018 roku reprezentacja Polski zdobyła mistrzostwo świata w siatkówce, co dodaje wydarzeniu prestiżu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.