Eurowizja 2026: oto wyniki Alicji Szemplińskiej z PÓŁFINAŁU. Już wiemy, z którego miejsca weszła do finału

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-05-17 3:09

Za nami 70. Konkurs Piosenki Eurowizji, który odbył się w austriackim Wiedniu. Wystąpiła w nim Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Chwilę po wynikach wielkiego finału, ogłoszono również szczegółowe wyniki z PÓŁFINAŁU. Które miejsce zajęła tam Alicja Szemplińska? Ile punktów uzyskała?

Eurowizja 2026: co o niej wiemy? 

Tegoroczna, 70. edycja Eurowizji w Wiedniu odbywa się w atmosferze skandalu i przy znacząco okrojonym składzie. Po zeszłorocznym sukcesie Austrii organizatorzy liczyli na wielkie święto, jednak w Wiener Stadthalle pojawiło się tylko 35 reprezentacji - najmniej od ponad dwóch dekad. To pokłosie masowej rezygnacji nadawców m.in. z Hiszpanii, Irlandii, Holandii, Islandii i Słowenii. Państwa te zdecydowały się na bojkot, wyrażając sprzeciw wobec udziału Izraela w konkursie w obliczu trwającej sytuacji politycznej.

Alicja Szemplińska już wcześniej walczyła na Eurowizji 

Dla Alicji Szemplińskiej wiedeński występ to zwieńczenie wieloletniej, trudnej drogi na eurowizyjną scenę. Artystka, która wygrała preselekcje już w 2020 roku (występ uniemożliwiła pandemia), a w 2023 roku przegrała rywalizację z Blanką, w końcu dopięła swego. Do Wiednia pojechała z utworem „Pray”, który utrzymany jest w bliskiej jej sercu stylistyce nowoczesnego gospelu. Po świetnie ocenionym występie półfinałowym, Szemplińska zyskała nie tylko ogrom fanów, ale również popularność w całej Europie. 

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Wyniki Alicji Szemplińskiej w półfinale Eurowizji 2026 

Łącznie od jury Szemplińska otrzymała 137 punktów. Telewidzowie/fani online przyznali jej 110 punktów. Alicja Szemplińska łącznie uzyskała 247 punktów i zajęła 2. miejsce w półfinale.

Parada Flag Eurowizja 2026
Galeria zdjęć 32
Eurowizja 2026
Alicja Szemplińska