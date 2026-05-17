Alicja Szemplińska zachwyciła na Eurowizji. Reakcja Justyny Steczkowskiej mówi wszystko

Eurowizja 2026. Jak Alicja Szemplińska poradziła sobie na scenie w Wiedniu?

Podczas wiedeńskiego finału Alicja Szemplińska zaprezentowała się jako osiemnasta w kolejności. Jej wykonanie piosenki "Pray" łączyło w sobie potężny wokal, interesującą choreografię oraz niezwykle nastrojową wizualizację. Występ ten wywołał lawinę komentarzy w internecie. Na profilu instagramowym konkursu posypały się komplementy. Użytkownicy sieci okrzyknęli reprezentantkę Polski mianem "rodzimej Beyoncé", określali jej show najlepszym tego wieczoru i nawoływali europejską widownię do oddawania głosów.

Koniec końców Alicja Szemplińska zakończyła zmagania w Konkursie Piosenki Eurowizji 2026 na 12. lokacie. Zgromadziła 150 punktów, z czego zdecydowana większość, bo aż 133, pochodziła od jurorów, a zaledwie 17 od telewidzów. Triumfatorem tegorocznej edycji została Bułgaria, która w bezpośrednim starciu pokonała Izrael.

Justyna Steczkowska ocenia występ Alicji Szemplińskiej na Instagramie

Niedługo po występie Alicji w mediach społecznościowych głos zabrała Justyna Steczkowska. Reprezentantka Polski z ubiegłego roku wprost wyraziła ogromną radość z prezentacji swojej młodszej koleżanki.

Brawo Ala! Jesteś wspaniała

Takie słowa zamieściła Justyna Steczkowska w komentarzu na oficjalnym profilu instagramowym Eurowizji.

Diwa polskiej sceny już przed samym finałowym koncertem informowała, że razem z najbliższymi zasiądą przed telewizorem, by kibicować naszej kandydatce. Piosenkarka przeprowadziła również transmisję na żywo w sieci, gdzie na bieżąco dzieliła się swoimi odczuciami i komentowała eurowizyjne zmagania.

Eurowizja 2025. Przypominamy start Justyny Steczkowskiej

Dla Justyny Steczkowskiej emocje związane ze startem w Eurowizji wciąż są niezwykle świeże. W 2025 roku, po trzydziestu latach przerwy (co jest absolutnym rekordem w dziejach konkursu), pojechała do Bazylei z piosenką "Gaja". Ten utwór umiejętnie łączył słowiańską tradycję z nowoczesnym show. W finale zajęła 14. miejsce, gromadząc na swoim koncie 156 punktów. Tym razem, obserwując wydarzenia z perspektywy widza, nie ukrywała swojego podziwu dla następczyni.

