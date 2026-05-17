Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Jak kibice pożegnają legendę Camp Nou?

Robert Lewandowski ogłasza odejście z Barcelony

Doświadczony napastnik Robert Lewandowski, który w sierpniu skończy 38 lat, oficjalnie ogłosił swoje plany opuszczenia FC Barcelony po zakończeniu bieżącego sezonu. Decyzję tę przekazał w sobotę za pośrednictwem mediów społecznościowych, informując fanów o zakończeniu pewnego etapu swojej kariery. Jego ostatni występ na domowym stadionie Camp Nou zaplanowano na niedzielny wieczór, podczas spotkania z Betisem Sewilla, co będzie dla kibiców okazją do pożegnania polskiego zawodnika.

Hansi Flick, obecny trener Barcelony, podkreślił znaczenie tego wydarzenia, stwierdzając, że Lewandowski zasługuje na uroczyste pożegnanie przez wszystkich fanów. To pożegnanie ma być symbolicznym zamknięciem ważnego rozdziału w historii klubu, naznaczonego jego grą. Jest to również moment refleksji nad jego wkładem i dziedzictwem, które pozostawił w Katalonii po swoich występach.

„Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. Trzy tytuły mistrzowskie w cztery sezony. Nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi” – napisał Polak na Instagramie.

Jaka była rola Lewandowskiego w obecnym sezonie?

W obecnym sezonie Robert Lewandowski zdobył 13 goli w rozgrywkach Primera Division, jednak jego rola w zespole systematycznie malała. Rozegrał dotychczas 29 meczów ligowych, z czego aż w 14 wchodził na boisko z ławki rezerwowych, co pokazuje zmieniającą się dynamikę w składzie. Zdarzały się również spotkania, które Polak obserwował w całości z boku, bez możliwości aktywnego udziału w grze.

Kłopoty zdrowotne, z którymi zmagał się zawodnik, na pewno nie ułatwiały mu utrzymania najwyższej formy i regularnych występów. Trener Hansi Flick wyraził opinię, że odejście Lewandowskiego po sezonie jest korzystne zarówno dla samego zawodnika, który pragnie nowego rozdziału w karierze, jak i dla klubu. Umożliwi to Barcelonie restrukturyzację drużyny i adaptację do nowych wyzwań bez jego obecności.

„Pracowałem z Robertem przez cztery lata (dwa wcześniej w Bayernie - PAP) i zdobyłem z nim wszystkie możliwe trofea. To był dla mnie zaszczyt. Jest profesjonalistą, który daje z siebie wszystko każdego dnia, przekraczając własne granice, aby być na najwyższym poziomie. Stanowi idealny wzór do naśladowania dla młodych zawodników. Jeśli chce zmiany, to dobrze dla niego, a być może również dla klubu, ponieważ będziemy mogli zrestrukturyzować drużynę” – stwierdził trener.

Czy Hansi Flick znajdzie godnego następcę Lewandowskiego?

Hansi Flick zaznaczył, że tym razem Robert Lewandowski może liczyć na dłuższy występ w swoim ostatnim meczu na Camp Nou, podkreślając, że polski piłkarz zasługuje na to, aby wszyscy kibice mogli go pożegnać z należytymi honorami. Ta symboliczna chwila będzie ważnym wydarzeniem dla fanów. Trener jasno dał do zrozumienia, że klub ma zamiar odpowiednio uhonorować jego wkład i oddanie.

Zapytany o potencjalnego następcę Polaka, trener Barcelony potwierdził, że klub aktywnie rozgląda się za nowym zawodnikiem na tę pozycję. Przyznał jednak, że znalezienie napastnika kalibru Lewandowskiego, zdolnego zagwarantować 20 czy 30 bramek w każdym sezonie, nie będzie zadaniem łatwym. Klub ma czas na spokojne poszukiwania i podjęcie najlepszej decyzji, która wpłynie na przyszłość ofensywy.

Bilans sukcesów Lewandowskiego i Barcelony

Barcelona zgromadziła 91 punktów w lidze, wyprzedzając Real Madryt o jedenaście oczek, co zapewniło jej obronę tytułu mistrzowskiego. Niedzielne spotkanie z Betisem Sewilla rozpocznie się o godzinie 21:15, a w ostatniej kolejce ligowej, w następny weekend, mistrz Hiszpanii zmierzy się na wyjeździe z Valencią. To pokazuje dominację FC Barcelony w bieżących rozgrywkach i jej zasłużone zwycięstwo. Klub zakończy sezon z imponującym dorobkiem punktowym.

Robert Lewandowski bronił barw „Dumy Katalonii”, której piłkarzem jest również bramkarz Wojciech Szczęsny, od lipca 2022 roku. W ciągu czterech sezonów zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025, 2026), raz Puchar Króla Hiszpanii (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii, stając się kluczową postacią w wielu triumfach. Był także pierwszym piłkarzem, który strzelił gola na zmodernizowanym Camp Nou, co miało miejsce 22 listopada 2025 roku, zapisując się tym samym w historii obiektu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.