Urbańska zamiast Wieniawy w "Mam talent!"? Agustin Egurrola jest na tak!

Kto zastąpi Wieniawę w "Mam talent!"? Urbańska faworytką!

W programie "Mam talent!" będą zmiany. Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że w kolejnej edycji nie będzie Julii Wieniawy. - Po trzech sezonach kończę swoją przygodę z "Mam talent!". To były trzy lata pełne emocji, wzruszeń, śmiechu i spotkań z niezwykle utalentowanymi ludźmi. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogłam być częścią tego programu i przeżyć tyle pięknych chwil - pisała na Instagramie młoda gwiazda. Od tamtej pory zaczęły się spekulacje, kto zajmie jej miejsce. Aktualnie faworytką wydaje się Natasza Urbańska, ponieważ sama to zasugerowała. W relacji zapytała fanów "czy ma talent" i od razu niektórzy połączyli kropki. Choć nam powiedziała, że nie o to chodziło, też nie zaprzeczyła, że w programie się pojawi.

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Julia Wieniawa szczerze o swojej karierze. Wskazała najlepsze role | WYWIAD

Egurrola chce Urbańską w "Mam talent!"

Pomysł, aby Natasza Urbańska dołączyła do "Mam talent!" skomentował Agustin Egurrola, który jest już jurorem w show TVN. W rozmowie z Maksymilianem Kluziewiczem z Eski powiedział, że to dobry pomysł!

Natasza by sobie poradziła w każdym talent show, no bo to jest, ja się śmieję, taki Leonardo da Vinci polskiej sceny muzycznej. No i świetnie śpiewa, świetnie tańczy i ma osobowość. Wie, jak powinno wyglądać dobre show, umie rozpoznać każdy talent, więc myślę, że w każdym programie ona by sobie poradziła - uważa Agustin.

Julia Wieniawa w "Tańcu z Gwiazdami"

Julia Wieniawa nie odeszła z "Tańca z Gwiazdami" bez powodu. Już od września będzie można oglądać ją w innym programie - "Tańcu z Gwiazdami". Agustin Egurrola powiedział nam, że wierzy w jej sukces w nowym show:

Była w tym programie, zna dobrze ten program, wie, na czym on polega, była też dobrą jurorką w naszym programie, więc myślę, że na pewno będzie wartością.