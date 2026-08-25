Natasza Urbańska zastąpi Julię Wieniawę w "Mam talent!"? Gwiazda komentuje

Natasza Urbańska dołączy do ekipy "Mam Talent"? Mamy komentarz!

W połowie lipca gruchnęła wiadomość o wielkich zmianach w "Mam Talent". Z jurorki zrezygnowała bowiem Julia Wieniawa. Kilka dni po ogłoszeniu jej odejścia programu, Natasza Urbańska zamieściła w swoich mediach społecznościowych nagranie, na którym zwróciła się do fanów z pytaniem, czy ma talent. Internauci od razu uznali, że to właśnie ona zajmie miejsce Wieniawy. W rozmowie z portalem Eska wokalistka stwierdziła, że nie spodziewała się takiego odbioru.

To jest niesamowite! [...] Nie wiem, jak to się stało, że ja to wrzuciłam i to się tak w taką kulę śnieżną obróciło! Ja mówię: "Jezus, ja nie miałam takiego zamiaru!". Ale w ogóle jak to wyszło, jak to poszło! Także zupełny przypadek. Ale fajny jest feedback z tego też - powiedziała z uśmiechem.

W ostatnim czasie nie tylko Julia Wieniawa pożegnała się z rola jurora. Jesienią za stołem jurorskim "Tańca z Gwiazdami" nie zasiądzie Ewa Kasprzyk. Szybko pojawiły się doniesienia, że młoda wokalistka zrezygnowała z show TVN-u właśnie na rzecz tanecznego programu.

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Natasza Urbańska jest otwarta na nowe projekty

Maksymilian Kluziewicz z Eski zapytał Nataszę Urbańską, co sądzi o tym potencjalnym transferze.

Słuchaj, to nie mi wybierać, nie mi decydować o tym. Bardzo lubię te programy. Julia sobie świetnie w tym radziła i myślę, że sobie też świetnie poradzi w "Tańcu z Gwiazdami", tak? - stwierdziła Urbańska.

Artystka przyznała, że nie śledzi za bardzo medialnych doniesień na ten temat. Jednocześnie trzyma kciuki za młodszą koleżankę po fachu. Jeśli chodzi o jej zawodową przyszłość, to nie ukrywa, że ma sporo własnych projektów, ale jest otwarta na propozycje.

W kuluarach coś też tam do mnie dotarło. Ja jestem słaba w tych plotkach. W ogóle nie ogarniam tego, bo wyłączyłam się. Ale trzymam kciuki za Julkę, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Ja mam dużo planów swoich i też się nie nakręcam ani w jedną, ani w drugą stronę. Jestem otwarta.

Na pytanie czy wolałaby zostać jurorką "Mam Talent", czy "Tańca z Gwiazdami" odpowiedziała pytaniem:

A Wy gdzie chcielibyście mnie zobaczyć? - zaśmiała się piosenkarka.

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