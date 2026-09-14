Nielegalne wyścigi w powiecie pabianickim. Policja zatrzymała pięć osób i zabezpieczyła auta za 780 000 zł

Policyjna akcja w pobliżu drogi ekspresowej S-14

Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości cyfrowej ustalili, że na terenie województwa łódzkiego planowane są nielegalne wyścigi samochodowe. Z zebranych informacji wynikało, że uczestnicy mogą spotkać się w powiecie pabianickim w rejonie drogi ekspresowej S-14. Policjanci udali się we wskazane miejsce, gdzie potwierdzili swoje przypuszczenia i ujawnili odbywające się wyścigi. Mundurowi podjęli natychmiastowe kroki, aby przerwać ten proceder i zadbać o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających w tym czasie z dróg.

Służby z całego regionu i śmigłowiec w działaniu

W operację zaangażowano liczne wydziały z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, w tym piony kryminalne, dochodzeniowo-śledcze oraz specjalistów od przestępczości cyfrowej. Na miejscu pracowali także funkcjonariusze z grupy SPEED, którzy wykorzystywali zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami. Wsparcie zapewnili mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, Laboratorium Kryminalistycznego oraz jednostek miejskich i powiatowych. Działania z powietrza wspierał policyjny śmigłowiec z Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP w Łodzi.

Setki kontroli i wysokie grzywny dla uczestników

Podczas interwencji policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz ustalili tożsamość 288 osób. Funkcjonariusze zatrzymali 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy, a w związku z popełnionymi wykroczeniami wystawili 139 mandatów karnych na łączną kwotę ponad 150 000 zł. Dodatkowo mundurowi skierowali 9 wniosków o ukaranie do sądu. Policjanci zabezpieczyli również pięć samochodów, których wartość oszacowano na co najmniej 780 000 zł.

Zarzuty i konsekwencje za nielegalne wyścigi

Pięć zatrzymanych osób w wieku od 19 do 22 lat usłyszało już zarzuty dotyczące udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Policjanci przypominają, że drogi publiczne nie są miejscem do organizowania rywalizacji, a brawura i prędkość mogą doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń. Funkcjonariusze zapowiadają, że będą konsekwentnie reagować na każdą próbę łamania przepisów ruchu drogowego w ten sposób.

Źródło: Policja.pl