Awantura w hicie Ekstraklasy! Legia zremisowała z Widzewem, dantejskie sceny na koniec

Legia i Widzew na remis. Błyskawiczna wymiana ciosów

Hitowe spotkanie przy Łazienkowskiej przyniosło kibicom ogromne emocje i twardą walkę od pierwszej do ostatniej minuty.

Rafał Augustyniak został absolutnym bohaterem Legii, wyróżniając się zarówno w ataku, jak i w obronie.

Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, a w doliczonym czasie gry doszło do ostrej awantury na murawie.

Mecz przy Łazienkowskiej przyciągnął na trybuny ponad 27 tysięcy fanów, którzy od pierwszego gwizdka oglądali zaciętą rywalizację. Gospodarze objęli prowadzenie w 19. minucie po strzale Rafała Augustyniaka z rzutu wolnego, przy którym ogromny błąd popełnił Bartłomiej Drągowski. Kibice Legii natychmiast skwitowali interwencję bramkarza Widzewa złośliwą przyśpiewką o „przepuszczeniu szmaty”.

Odpowiedź gości była jednak natychmiastowa. Zaledwie 120 sekund później, po zagraniu Mariusza Fornalczyka, piłkę do siatki posłał Karol Świderski. Futbolówka odbiła się jeszcze od Kamila Piątkowskiego, któremu finalnie przypisano gola samobójczego. Chwilę po wyrównaniu Widzew mógł objąć prowadzenie, ale uderzenie Frana Alvareza zatrzymało się na słupku.

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Augustyniak ratuje Legię przed porażką

Druga część spotkania to pokaz nieskuteczności legionistów i świetna postawa Rafała Augustyniaka w defensywie. Strzelec pierwszego gola wyrastał na bohatera meczu, blokując niebezpieczne uderzenie Fornalczyka, a później wybijając piłkę z linii bramkowej po próbie Alvareza. Z kolei Jan Kuchta i Michal Sevcik zmarnowali doskonałe okazje do zdobycia bramki dla gospodarzy.

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- Mieliśmy trzy sytuacje, w których po prostu musimy strzelić gola. To są okazje, które musimy wykorzystać -

Karczemna awantura na koniec meczu

Końcówka spotkania przyniosła mnóstwo nerwów. W doliczonym czasie gry faul Antoniego Klukowskiego na Rubenie Vinagre sprowokował ogromne przepychanki, w które zaangażowali się także rezerwowi obu drużyn. Arbiter musiał interweniować, by ostudzić emocje piłkarzy po tym zaciętym boju.

- To było spotkanie zdecydowanie przyjemniejsze dla oka niż ostatni mecz przy Łazienkowskiej. Obie drużyny mogły ten mecz wygrać, ale ostatecznie skończyło się remisem, który chyba można uznać za sprawiedliwy - powiedział Bartosz Kapustka przed kamerą Canal+Sport.

Remis oznacza, że Legia Warszawa z dorobkiem 16 punktów plasuje się na drugim miejscu w tabeli Ekstraklasy, tracąc dwa punkty do liderującego Górnika Zabrze. Widzew Łódź z ośmioma punktami zajmuje 11. lokatę. W następnym meczu legioniści udadzą się na wyjazdowe starcie z Jagiellonią Białystok.