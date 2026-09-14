Zatrzymanie w Warszawie. 45-latek miał 6 kilogramów narkotyków i groził kobiecie

Groźby karalne i interwencja policji na Śródmieściu

Funkcjonariusze z komendy śródmiejskiej podjęli działania wobec 45-letniego mężczyzny po uzyskaniu informacji o jego zachowaniu wobec kobiety. Z policyjnych ustaleń wynikało, że podejrzany groził jej pozbawieniem życia, a także zapowiadał zabicie jej psa i zniszczenie samochodu. Policjanci zatrzymali 45-latka i rozpoczęli szczegółowe czynności procesowe, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. W trakcie przeszukania mężczyzny oraz użytkowanego przez niego mieszkania i pojazdu mundurowi natrafili na znaczne ilości nielegalnych substancji.

Mefedron, kokaina i 6 kilogramów narkotyków

Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie około 6 kilogramów narkotyków. Wśród przejętych substancji znajdowały się między innymi mefedron, kokaina, MDMA oraz morfina. Policjanci ze Śródmieścia ustalili także, że zatrzymany mężczyzna co najmniej dwukrotnie kierował samochodem osobowym, naruszając przepisy. Robił to mimo wydanej wcześniej decyzji administracyjnej o cofnięciu mu uprawnień do prowadzenia pojazdów. Wszystkie zgromadzone dowody pozwoliły na sformułowanie listy zarzutów wobec obywatela Polski.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanego

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych, posiadania znacznej ilości narkotyków oraz prowadzenia pojazdu pomimo cofniętych uprawnień. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ sąd rozpatrzył sprawę i zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego. 45-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, co ma zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a całe śledztwo toczy się pod nadzorem prokuratury.

Źródło: Policja.pl