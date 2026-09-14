Niebezpieczne zdarzenie w Radomsku. Dwie dziewczynki weszły na tory kolejowe

Interwencja policji na przejeździe kolejowym w Radomsku

12 września 2026 roku, krótko przed godziną 15:00, funkcjonariusze z Radomska patrolowali okolicę ulicy Piłsudskiego. Przejeżdżając przez tamtejszy przejazd kolejowy, mundurowi dostrzegli dwie osoby znajdujące się na środku torów w odległości około 200 metrów. W tym samym momencie uruchomiły się systemy ostrzegawcze, czyli sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, a rogatki zaczęły opadać przed nadjeżdżającym pociągiem. Policjanci niezwłocznie zatrzymali swój radiowóz w taki sposób, aby nie stwarzał on zagrożenia, i pobiegli w stronę dziewczynek.

Sesja zdjęciowa na torach przy ulicy Piłsudskiego

Funkcjonariusze podczas biegu głośno wzywali dzieci do natychmiastowego opuszczenia torowiska. Po dotarciu na miejsce pomogli im zejść z szyn i wszyscy razem udali się w bezpieczny obszar. Jak ustalili mundurowi, na torach znajdowały się dziewczynki w wieku 11 oraz 13 lat. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami przyznały one, że chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia i z tego powodu weszły na torowisko. Wyjaśniły również, że nie słyszały sygnałów ostrzegawczych informujących o zbliżającym się pociągu.

Apel policji o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Na miejsce wezwano rodziców, którym przekazano 11-latkę oraz 13-latkę pod opiekę. Opiekunowie wyrazili wdzięczność za czujność oraz sprawną i zdecydowaną reakcję policjantów. Policja przypomina, że wchodzenie na tory w miejscach do tego nieprzeznaczonych wiąże się z bardzo dużym zagrożeniem, ponieważ pociąg ze względu na swoją masę potrzebuje długiej drogi do zatrzymania się. Służby apelują do rodziców, aby rozmawiali z młodzieżą o ryzyku, jakie niesie za sobą chęć zdobycia atrakcyjnych ujęć do mediów społecznościowych. Żadne zdjęcie ani nagranie nie jest warte narażania własnego zdrowia lub życia.

Źródło: Policja.pl