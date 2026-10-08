Tymoteusz Rozbicki z "Top Model" na zdjęciach z Nikodemem Rozbickim. Podobny do brata? [GALERIA]

Brat Nikodema Rozbickiego w "Top Model"

Tegoroczna edycja programu "Top Model" jest zaskakująca. Nie tylko ze względu na zmiany w formacie oraz nowe twarze w gronie jury i prowadzących, ale również dlatego, że wśród uczestników pojawiły się osoby, dla których media nie są zupełną nowością. O nagrodę w programie walczy m.in. Mira Majchrzak, córka znanych aktorów - Wojciecha Majchrzaka i Olgi Borys. To jednak nie koniec. Modelem chce również zostać brat Nikodema Rozbickiego, aktora znanego z takich produkcji jak "Bejbi blues", "Listy do M. 2", "Dywizjon 303. Historia prawdziwa", "Miszmasz, czyli kogel-mogel 3", "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" czy "Singielka". Co wiemy o Tymoteuszu Rozbickim?

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Nikodem Rozbicki ogolił głowę na żywo na festiwalu OFF Camera

Kim jest Tymoteusz Rozbicki?

Tymoteusz Rozbicki ma 24 lata i na co dzień mieszka w Warszawie wraz z rodzicami. Ma dwóch braci, w tym starszego Nikodema, który podobnie jak on jest aktorem. Tymoteusz ukończył studia aktorskie w Warszawskiej Szkole Filmowej. Obecnie występuje na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie, a także jest tancerzem Warszawskiej Opery Kameralnej. Udział w "Top Model" traktuje przede wszystkim jako ciekawą przygodę oraz okazję do poznania nowych osób. Do programu podchodzi z otwartością i jest przygotowany na każdy wynik. Poza aktorstwem jego pasjami są taniec z ogniem, kuglarstwo, w tym flower stick, wspinaczka oraz podróżowanie.

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"Top Model 15" - kiedy i gdzie oglądać?

Odcinki nowej edycji programu "Top Model" można oglądać w każdą środę o godzinie 21:30. Każdy ma trwać półtorej godziny. Oznacza to, że godzina i dni emisji nie zostały zmienione w stosunku do poprzednich sezonów. Program można śledzić także w serwisach Player i HBO Max.