Britney Spears aresztowana! Księżniczka popu prowadziła auto po alkoholu

Aresztowanie Britney Spears

Britney Spears została zatrzymana w hrabstwie Ventura w Kalifornii w środę, 4 marca 2026 roku. Wydarzyło się to wieczorem, a powodem aresztowania była jazda samochodem pod wpływem alkoholu. Informację potwierdziły źródła organów ścigania w rozmowie z TMZ. Jak podają amerykańskie media, księżniczka popu została zakuta w kajdanki przez California Highway Patrol około 21:30 zeszłej nocy, a następnie około 3:00 nad ranem została zarejestrowana w areszcie przez biuro szeryfa. Za kratkami nie siedziała jednak dłuigo. Według rejestrów więziennych została zwolniona z aresztu około godziny 6:00. Sama Britney Spearsi osoby z nią powiązane na razie nie skomentowały sprawy.

ZOBACZ TAKŻE: Britney Spears sprzedała prawa do swojej muzyki. Już nie będzie na niej zarabiać

Britney Spears jak Justin Timberlake

Co ciekawe, w 2024 roku za przestępstwo powodowania niebezpieczeństwa w ruchu drugowym poprzez prowadzenie autra pod wpływem alkoholu został zatrzymany jej były partner Justin Timberlake. On również w areszcie przebywał zaledwie kilka godzin, po czym kontynuował trasę koncertową. Miesiąc później przyjechał do Polski.

Maserak zachwycił Britney Spears. Stanął w obronie Kaczorowskiej!

Britney Spears wcześniej wygrała w sądzie

Przestępstwo, którego dopuściła się Britney Spears, pojawiło się chwilę po jej zwycięstwie w sądzie. Gwiazda poprosiła o zakaz zbliżania się mężczyzny z Luizjany, który niespodziewanie pojawił się pod jej domem w Los Angeles po tym, jak opublikował kilka niepokojących postów w mediach społecznościowych. Według dokumentów sądowych 51-letni mężczyzna nęka Britney w internecie od 2013 roku. W 2025 roku został również zatrzymany za wtargnięcie na teren jej posesji.

Problemy z prawem Britney Spears

Wokalistka znana z takich hitów jak "Baby One More Time" i "Toxic" miała już wcześniej problemy z prawem. W 2007 roku postawiono jej cztery zarzuty wykroczeń oraz groziła jej kara więzienia za rzekomą ucieczkę z miejsca kolizji z zaparkowanym samochodem w Los Angeles. Ostatecznie zarzuty dotyczące kolizji zostały wycofane, ponieważ zapłaciła właścicielowi pojazdu za szkody, a ława przysięgłych uniewinniła ją z ostatniego zarzutu prowadzenia samochodu bez kalifornijskiego prawa jazdy. Krótko po tym incydencie Britney straciła opiekę nad dwoma synami, których ma z Kevinem Federline’em. Powodem była seria niepokojących publicznych zdarzeń oraz w związku z rzekomym nadużywaniem substancji i alkoholu.