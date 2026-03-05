Przyjaciółka Fagaty walczy o sławę w dżungli. To ona wzięła zabawkę dla dorosłych

Start programu Królowa przetrwania i wsparcie Fagaty

Premiera trzeciego sezonu popularnego reality show odbyła się 4 marca 2026 roku. Tym razem w rolę gospodyni formatu wcieliła się Małgorzata Rozenek-Majdan. Zmagania w egzotycznej dżungli to jednak tylko część rywalizacji, gdyż uczestniczki równie zaciekle walczą o uwagę portali plotkarskich. Podczas oficjalnej konferencji prasowej obiektywy aparatów skierowane były na Naatalisę. Celebrytka mogła liczyć na wyjątkowe wsparcie, ponieważ na ściance towarzyszyła jej Fagata. Agata Fąk, mimo że nie bierze czynnego udziału w tej edycji, pojawiła się na wydarzeniu specjalnie po to, by dopingować swoją koleżankę.

Kim jest Natalia Sadowska znana jako Naatalisa?

Pod pseudonimem Naatalisa kryje się Natalia Sadowska, która od kilku lat konsekwentnie buduje swoją pozycję w internecie. Jej aktywność w mediach społecznościowych przyciąga setki tysięcy obserwatorów. Konto na Instagramie śledzi już przeszło 230 tysięcy osób, a na TikToku zgromadziła imponującą społeczność przekraczającą 600 tysięcy fanów. Przepustką do szerszej rozpoznawalności stały się dla niej viralowe materiały wideo oraz projekty realizowane wspólnie z innymi twórcami internetowymi.

Wspólna kariera muzyczna Fagaty i Naatalisy

Natalia Sadowska nie ogranicza się wyłącznie do publikowania zdjęć i filmów, ale próbuje swoich sił także w branży muzycznej. Przełomem był rok 2024, kiedy to wypuściła wraz z Fagatą utwór zatytułowany „Bla Bla Bla”. Był to początek ich rapowych eksperymentów, po których nastąpiły kolejne premiery. Naatalisa zaczęła regularnie pojawiać się na koncertach u boku bardziej znanej koleżanki, wspierając ją na scenie. Warto podkreślić, że ich relacja wykracza poza układy biznesowe i jest to prywatna przyjaźń.

Początki znajomości influencerek

Sadowska w wywiadach wspominała, że ich znajomość narodziła się w świecie wirtualnym. Gdy jej internetowa twórczość zaczęła zyskiwać na znaczeniu, została dostrzeżona przez Fagatę. Początkowa współpraca zawodowa ewoluowała z czasem w bliską więź. Uczestniczka „Królowej przetrwania” wielokrotnie podkreślała, jak cenna jest dla niej obecność tak doświadczonej osoby w jej życiu.

Naatalisa w Kuchennych rewolucjach i niedoszła walka

Obecny udział w reality show to nie pierwsza próba zaistnienia Natalii Sadowskiej w mediach głównego nurtu. Influencerka była w przeszłości przymierzana do debiutu w oktagonie jednej z federacji freak-fightowych, lecz ostatecznie do tego pojedynku nie doszło. Co ciekawe, widzowie mogli ją zobaczyć na szklanym ekranie znacznie wcześniej. Naatalisa wystąpiła w jednym z odcinków „Kuchennych rewolucji”, gdzie kamery zarejestrowały jej pracę jako kelnerki w restauracji w Zambrowie.

