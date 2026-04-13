Tyle Doda zarabiała u Józefowicza! Szokująco niska stawka za spektakl

Maksymilian Kluziewicz
2026-04-13 14:53

Doda zaczynała profesjonalną karierę na deskach Teatru Buffo. W rozmowie z Eską piosenkarka wyjawiła, jakie otrzymywała wówczas wynagrodzenie. Za jeden zagrany spektakl nastoletnia wówczas Rabczewska inkasowała zaledwie kilkadziesiąt złotych. Podała konkretną kwotę.

Doda zarabiała 70 złotych za spektakl w Buffo
Doda na gali On Air Music Awards 2026. Premierowe wykonanie singla Pamiętnik Doda na gali On Air Music Awards 2026. Premierowe wykonanie singla Pamiętnik Doda na gali On Air Music Awards 2026. Premierowe wykonanie singla Pamiętnik Doda na gali On Air Music Awards 2026. Premierowe wykonanie singla Pamiętnik
Doda dość szybko zaczęła zarabiać na swoim talencie. Jako nastolatka wzięła udział w przesłuchaniach do Teatru Buffo i została zaangażowana, co wiązało się z częstymi podróżami na trasie Ciechanów–Warszawa. Artystka w serialu dokumentalnym "DODA" przyznała, że panicznie bała się Janusza Józefowicza, a także, że w pewnym sensie, już jako dziecko, uzależniła się od stresu i adrenaliny towarzyszących wystąpieniom publicznym. Doświadczenia, które stamtąd wyniosła, pomogły jej osiągnąć sukces na rynku muzycznym - najpierw w zespole Virgin, a następnie w karierze solowej.

Za kulisami gali On Air Music Awards 2026, podczas której premierowo wykonała singiel "Pamiętnik", Doda opowiedziała o przygotowaniach do największego show w swojej karierze, zaplanowanego na 7.08.2027 koncertu na PGE Narodowym w Warszawie. Zapytana o swoje przemyślenia dotyczące rozliczeń barterowych, wróciła wspomnieniami do początków w Buffo, gdzie za spektakl otrzymywała zaledwie kilkadziesiąt złotych. Rabczewska krytycznie ocenia roszczeniowe podejście debiutantów i brak świadomości własnego miejsca w hierarchii.

Doda w rozmowie z Eską przyznała, że jej zdaniem debiutanci powinni mieć w sobie pokorę i zdawać sprawę ze swojej pozycji w branży. Jako argument piosenkarka rzuciła kwotą, jaką zarabiała w pierwszych latach działalności w Teatrze Buffo. Za jeden spektakl otrzymywała dokładnie 70 złotych

Wydaje mi się, że debiutanci muszą mieć też trochę pokory w sobie. Ja przez pierwszych parę lat w Buffo grałam za 70 złotych za spektakl, więc bez przesady. Na turbo zarobki przyjdzie jeszcze czas. Artyści muszą też zrozumieć tę drabinę, nawet nie tyle zarobków, co bycia ważnym - podkreśliła w rozmowie z reporterem serwisu ESKA.pl.

