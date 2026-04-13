Tyle Doda zarabiała u Józefowicza! Szokująco niska stawka za spektakl

Doda dość szybko zaczęła zarabiać na swoim talencie. Jako nastolatka wzięła udział w przesłuchaniach do Teatru Buffo i została zaangażowana, co wiązało się z częstymi podróżami na trasie Ciechanów–Warszawa. Artystka w serialu dokumentalnym "DODA" przyznała, że panicznie bała się Janusza Józefowicza, a także, że w pewnym sensie, już jako dziecko, uzależniła się od stresu i adrenaliny towarzyszących wystąpieniom publicznym. Doświadczenia, które stamtąd wyniosła, pomogły jej osiągnąć sukces na rynku muzycznym - najpierw w zespole Virgin, a następnie w karierze solowej.

Za kulisami gali On Air Music Awards 2026, podczas której premierowo wykonała singiel "Pamiętnik", Doda opowiedziała o przygotowaniach do największego show w swojej karierze, zaplanowanego na 7.08.2027 koncertu na PGE Narodowym w Warszawie. Zapytana o swoje przemyślenia dotyczące rozliczeń barterowych, wróciła wspomnieniami do początków w Buffo, gdzie za spektakl otrzymywała zaledwie kilkadziesiąt złotych. Rabczewska krytycznie ocenia roszczeniowe podejście debiutantów i brak świadomości własnego miejsca w hierarchii.

Doda - On Air Music Awards 2026

Tyle Doda zarabiała w Buffo!

Doda w rozmowie z Eską przyznała, że jej zdaniem debiutanci powinni mieć w sobie pokorę i zdawać sprawę ze swojej pozycji w branży. Jako argument piosenkarka rzuciła kwotą, jaką zarabiała w pierwszych latach działalności w Teatrze Buffo. Za jeden spektakl otrzymywała dokładnie 70 złotych.

Wydaje mi się, że debiutanci muszą mieć też trochę pokory w sobie. Ja przez pierwszych parę lat w Buffo grałam za 70 złotych za spektakl, więc bez przesady. Na turbo zarobki przyjdzie jeszcze czas. Artyści muszą też zrozumieć tę drabinę, nawet nie tyle zarobków, co bycia ważnym - podkreśliła w rozmowie z reporterem serwisu ESKA.pl.