Krzysztof Gojdź ogłosił termin rozprawy rozwodowej. Wymowne wyznanie lekarza o nowej miłości

Wydarzenie promujące markę przyciągnęło sporo osób ze świata show-biznesu i polityki, w tym m.in. Katarzynę Figurę, Joannę Senyszyn oraz Marcelę Leszczak. Główny bohater wieczoru nie unikał kontaktu z dziennikarzami, choć w wywiadach otwarcie przyznał, że ostatnie wydarzenia w jego życiu prywatnym mocno go obciążają.

Chociaż jeszcze niedawno mało kto znał kulisy małżeństwa panów, to obecnie wiadomo, że Krzysztof Gojdź i Marcin Roznowski wzięli ślub w 2019 roku, a ceremonia odbyła się na plaży w Miami. Obecnie ich drogi rozeszły się w atmosferze wielkiego skandalu, a byli partnerzy wymieniają się w mediach mocnymi oskarżeniami.

Krzysztof Gojdź podkreśla, że przez długi czas stanowił wsparcie dla byłego partnera, pomagając mu zarówno w sprawach finansowych, jak i na gruncie zawodowym oraz osobistym. Obecnie otwarcie oskarża go o stalking i zapowiada, że sądowy finał ich małżeństwa ma nastąpić jeszcze podczas tegorocznych wakacji.

Rozwód nastąpi 30 lipca. Wpadajcie, może będzie szopka medialna. Wszystkie dowody na stalking są już dostarczone do sądu, więc podczas jednego posiedzenia będzie już rozwiązany ten akt małżeński. Nigdy w życiu nie popełnię już takiej pomyłki, że zaufam i pomogę komukolwiek. Ja temu człowiekowi bardzo pomogłem w życiu - jeżeli chodzi o edukację, o finanse, o pobyt w Stanach Zjednoczonych. Ale no każdy wybiera swoje życie. On wybrał życie jako męska p*******ka.

Z kolei Marcin Roznowski konsekwentnie zaprzecza wszelkim zarzutom wysuwanym przez byłego męża.

Podczas wywiadów Krzysztof Gojdź usłyszał też pytanie, czy po tak bolesnych przejściach potrafi jeszcze otworzyć się na nowe uczucie. Jego szczere słowa dla wielu osób mogły być sporym zaskoczeniem.

Jestem mega zakochany, dlatego właśnie siedzę w Warszawie. Ale nie będzie debiutu na ściance, bo bardzo sobie cenię życie prywatne. Chcę bronić zarówno siebie, jak i osobę, którą kocham. (...) Teraz piorę pewne brudy i bardzo się z tym źle czuję, ale muszę zareagować na pewne pomówienia i fałsze mojego stalkera.