Klamka zapadła Dawid Kroczek zostaje na stanowisku trenera Rakowa Częstochowa

Szkoleniowiec oficjalnie stanął za sterami zespołu 4 maja, zastępując na tym stanowisku Łukasza Tomczyka. Poprzedni opiekun drużyny pożegnał się z pracą zaledwie dobę wcześniej, co było bezpośrednim echem bolesnej porażki w wielkim finale Pucharu Polski. Nowy dowódca poprowadził „Czerwono-Niebieskich” w czterech ligowych spotkaniach. Pod jego wodzą zawodnicy z Częstochowy zanotowali trzy cenne zwycięstwa oraz musieli przełknąć gorycz jednej porażki, co ostatecznie zagwarantowało im czwartą lokatę na finiszu zmagań w PKO BP Ekstraklasie.

Dawid Kroczek pozostaje trenerem Rakowa Częstochowa! 🔴🔵✍ Nowy kontrakt będzie obowiązywać do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia.Komunikat 👉 https://t.co/8qcaPIVvLLTrenerze, życzymy powodzenia! ✊ pic.twitter.com/monwkNEBBF— Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 29, 2026

Obecny opiekun częstochowskiego zespołu ma 37 lat i doskonale zna struktury tego klubu. W trakcie rundy jesiennej w sezonie 2025/26 pełnił funkcję asystenta u boku Marka Papszuna. Kiedy pierwszy szkoleniowiec zdecydował się na transfer do stołecznej Legii Warszawa, Dawid Kroczek kontynuował pracę pod Jasną Górą, zasilając szeregi klubowego działu skautingu. Warto przypomnieć, że nieco wcześniej, począwszy od kwietnia 2024 roku, odpowiadał on za wyniki krakowskiej Cracovii.

Dawid Kroczek pozostanie pierwszym trenerem Rakowa Częstochowa. Jego nowa umowa z klubem została zawarta do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia. Obecny szkoleniowiec Medalików przejął obowiązki pierwszego trenera 4 maja 2026 roku. W czterech dotychczas rozegranych spotkaniach, nasz zespół pod jego wodzą wygrał trzykrotnie i zakończył sezon PKO BP Ekstraklasy na 4. pozycji, gwarantując sobie tym samym prawo występów w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA w rozgrywkach sezonu 2026/27. O kształcie pełnego sztabu szkoleniowego Rakowa oraz asystentach trenera Dawida Kroczka, będziemy informować na bieżąco - czytamy w komunikacje Rakowa Częstochowa na oficjalnej stronie klubu.