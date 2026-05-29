Zdobywała medale dla Holandii, a potem została gwiazdą porno. Słynna gimnastyczka zmieniła branżę

Verona van de Leur była ogromną gwiazdą holenderskiego sportu. Swoje pierwsze juniorskie sukcesy na arenie międzynarodowej święciła już w wieku 14 lat. Dwa lata później dołożyła do nich aż pięć krążków mistrzostw Europy i srebro mistrzostw świata w gimnastyce artystycznej. Ogromne sukcesy przełożyły się na niesamowitą popularność w ojczyźnie. Szesnastoletnia wówczas zawodniczka została uhonorowana tytułem Sportsmenki Roku. Wkrótce potem zaczęła narastać presja oczekiwań, z którą młoda dziewczyna nie potrafiła sobie poradzić.

- Kiedy zdobywasz medale, wszyscy są z ciebie dumni, ale potem zaczyna się presja. Potem ktoś inny staje na podium, a ty czujesz nienawiść i wmawiasz sobie, że nie jesteś wystarczająco dobry. Potem to wszystko staje się obsesją - opowiadała Verona vad de Leur w "The Sun". - Pojawiają się sponsorzy, kontrakty i dla wszystkich to wielka sprawa. A ta presja tylko cały czas rośnie.

Jej wielkie olimpijskie marzenia legły w gruzach z powodu poważnej kontuzji. To był dopiero początek koszmaru, bo wyszło na jaw, że ojciec zarządzający jej finansami, przywłaszczył sobie jej oszczędności. Zmęczona presją i rodzinnym dramatem van de Leur zakończyła sportową karierę, a następnie wytoczyła proces własnym rodzicom. Długa batalia sądowa ostatecznie zakończyła się ugodą, na mocy której ojciec oddał jej część pieniędzy.

Pieniądze szybko stopniały, a brak jakichkolwiek dochodów sprawił, że była sportsmenka znalazła się na ulicy. Mieszkała w aucie i kradła żywność w sklepach przez dwa lata. Na domiar złego weszła w konflikt z prawem, próbując wymusić 1000 euro od dwojga ludzi, grożąc ujawnieniem ich romansu. Ofiary szantażu zgłosiły sprawę na policję, co skutkowało aresztowaniem i wyrokiem 72 dni pozbawienia wolności. Po opuszczeniu więziennych murów otrzymała ofertę pracy w branży filmów dla dorosłych.

- Dla mnie to była po prostu dobra okazja na zarobienie pieniędzy - tłumaczyła Verona van de Leur. - Występowałam przede wszystkim przed kamerkami. Robiłam to sama albo z moim chłopakiem. Sama ustalałam reguły swojej pracy - zapewniała Holenderka.

Verona van de Leur zaczęła pracować w branży dla dorosłych

Po wyjściu na prostą po latach spędzonych na ulicy, Verona zdecydowała się opowiedzieć swoją historię światu. Pokazała, że droga na szczyt może być kręta, a upadek bardzo bolesny. Dzisiaj była gwiazda sportu żyje na własnych zasadach, chociaż jej wybory budzą kontrowersje.