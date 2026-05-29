Karolina Korwin-Piotrowska ostro o słowach Mentzena o artystach. Nazwała jego wpis krótko

Sławomir Mentzen krytykuje pomysł dopłat do ZUS dla artystów

Rządowy projekt wsparcia twórców zmagających się z opłacaniem składek ZUS wywołał gigantyczne emocje u Sławomira Mentzena. Polityk Konfederacji stanowczo sprzeciwił się pomysłom, aby obywatele zarabiający pensję minimalną musieli z własnej kieszeni finansować świadczenia emerytalne dla osób rzekomo stroniących od prawdziwej pracy. Poseł opublikował również w internecie oświadczenie celujące bezpośrednio w środowisko twórcze. W swoim komunikacie zwrócił się wprost do aktorów i w wyraźny sposób zbagatelizował rangę ich profesji.

Jeśli jesteś aktorem, to znaczy, że umiesz ładnie czytać napisany przez kogoś tekst, potrafisz udawać kogoś kim nie jesteś i pajacować na scenie tak, żeby publiczności się podobało. Nie jesteś w niczym lepszy od magazynierów, sprzedawców, kelnerów, i rolników. Wiedzę o prawdziwym świecie masz nawet zwykle mniejszą niż oni. Ładnie czytasz z kartki i tyle. Nawet jeśli grana przez Ciebie postać jest mądra, inteligentna i doświadczona, to Ty dalej potrafisz jedynie ją udawać. Nie masz z nią nic więcej wspólnego. Jeśli chcecie naszych pieniędzy, to twórzcie sztukę, za którą sami będziemy chcieli płacić. Malujcie ładne obrazy, nagrywajcie dobre piosenki, twórzcie dobre filmy i spektakle. Róbcie dobrze to, na czym się znacie - napisał na Twitterze.

PRZECZYTAJ TEŻ: Jan Englert miażdży pomysł dopłat do składek ZUS. "Ja bym się wstydził"

Karolina Korwin-Piotrowska oburzona wpisem Sławomira Mentzena

Na słowa polityka błyskawicznie zareagowała polska dziennikarka kulturalna od lat funkcjonująca w świecie filmu. Karolina Korwin-Piotrowska nie przebierała w środkach podczas oceniania kontrowersyjnego komunikatu Sławomira Mentzena. Znana publicystka wprost doradziła posłowi powstrzymanie się od dalszego zabierania głosu w przestrzeni publicznej i z pełną mocą podsumowała jego wpis jako kompletny „wys*yw”.

Milcz. Lepiej milcz. Ja bez artystów żyć nie umiem, a bez Mentzena owszem. Tu całość tego wysrywu Mentzena, który jak wiemy, na wszystkim się zna i wypowiada się, nie mając pojęcia o czymkolwiek. Milcz - napisała na Instagramie.

Publikacja dziennikarki wywołała błyskawiczną lawinę dyskusji w internecie. Obserwatorzy publicystki powszechnie potępiali brak elementarnego szacunku w przekazie posła, jednak znaczna część z nich dostrzegła wyraźną logikę w jego argumentach finansowych. Zdecydowana większość komentujących przyznała ostatecznie politykowi rację w samej kwestii niechęci do fundowania państwowych dopłat dla dobrze zarabiających twórców.

I zgadzam się z nim po części. Bo niby dlaczego ja mam dokładać się do emerytur osób które mają pieniądze żeby odłożyć na godną starość?

Pani Karolino wszystkim nam są potrzebni artyści co nie znaczy ze mamy dokładać sie do ich emerytur. Ja zapie...przez całe życie i do mojej emerytury artyści się nie dokładają. Oczywiście możemy się czepiać burackiej formy wypowiedzi Mentzena ale z g*wna bata nie ukręcisz!

Ale z jakiego powodu Ja i inni podatnicy mamy finansować emerytury z własnych pieniędzy innym ludziom, którzy zarabiają duże pieniądze? Nie rozumiem.