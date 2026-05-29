Hanna Żudziewicz zapozowała w skąpym bikini. Tancerka ostro odpowiada oburzonym internautom

Popularna tancerka ponownie znalazła się w centrum zainteresowania internautów. Triumfatorka osiemnastej odsłony "Tańca z Gwiazdami" wrzuciła do internetu fotografie w stroju kąpielowym, co natychmiast zaowocowało ogromną liczbą reakcji. Obserwatorzy masowo komentują nie tylko same śmiałe ujęcia, skupiając się głównie na niezwykle smukłej i nienagannej figurze celebrytki.

To powinno być karalne!

Taką dosadną opinię wyraziła pod postem w mediach społecznościowych jedna z zachwyconych miłośniczek utalentowanej choreografki.

Hanna Żudziewicz w mocno wyciętym bikini odpowiada na krytykę w sieci

Okrzyknięta królową tanecznego show Hania Żudziewicz wychowuje niespełna czteroletnią córkę Różę. Na udostępnionych niedawno fotografiach celebrytka pokazała się w mocno wyciętym stroju plażowym. Jej wakacyjną stylizację uzupełniła jasna, rozpięta koszula, upięte w koński ogon włosy oraz ciemne szkła przeciwsłoneczne. Tancerka pochwaliła się niezwykle wysportowanym, smukłym ciałem oraz wyrazistą opalenizną. Pod wpisem błyskawicznie zaroiło się od zachwytów nad jej kondycją fizyczną, a internauci zgodnie stwierdzili, że od tych ujęć wprost nie sposób oderwać oczu.

Główna bohaterka całego zamieszania potraktowała internetową dyskusję z przymrużeniem oka i sporym luzem. Na swoim oficjalnym profilu w serwisie Instagram zamieściła niezwykle wymowny i ironiczny dopisek.

Niektórzy mówią, że mamuśkom nie wypada wstawiać zdjęć w kostiumie, dlatego wrzucam i pozdrawiam wszystkich serdecznie.

Najświeższa publikacja tancerki błyskawicznie wzbudziła ogromne emocje wśród użytkowników sieci. Miłośnicy jej talentu masowo ruszyli do sekcji komentarzy, otwarcie zaznaczając, że triumfatorka "Tańca z Gwiazdami" prezentuje się fenomenalnie i stanowi ogromną motywację dla wielu kobiet dzięki swojej niezachwianej pewności siebie.

Fani zachwyceni figurą Hanny Żudziewicz. Posypały się komplementy

Nie wiem czy w kostiumie wypada, ale z takim brzuchem to zdecydowanie wypada

Taka figura jest motywacją!

Każdy ma swój ideał figury, dla mnie taki jak Hani jest idealny

Nie wypada to tak wyglądać. Czy to aby legalnie?

Wypada, wypada, a Pani to już na pewno. Przepięknie i wspaniała rodzinka

Sukcesy Hanny Żudziewicz w "Tańcu z Gwiazdami". Co z karierą po ślubie z Jackiem Jeschke?

Od dłuższego czasu celebrytka utrzymuje status jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny tanecznej. Ogólnopolską sławę zagwarantował jej telewizyjny format "Taniec z Gwiazdami", w którym aż trzy razy sięgnęła po Kryształową Kulę. Swoją przygodę ze stacją Polsat rozpoczęła w 2014 roku w roli profesjonalnej instruktorki. Na parkiecie towarzyszyli jej tacy partnerzy jak Mateusz Banasiuk, Marcin Najman, Izuagbe Ugonoh, Robert Wabich, Robert Koszucki, Adam Małczyk, Sylwester Wilk, Piotr Mróz, Filip Chajzer, Filip Bobek oraz Gamou Fall. Główne trofeum wywalczyła odpowiednio w szóstej, dwunastej i osiemnastej edycji, szkoląc Roberta Wabicha, Piotra Mroza oraz Gamou Falla.

Utalentowana choreografka ma na swoim koncie również epizodyczny debiut aktorski na planie polsatowskiej produkcji zatytułowanej "Pierwsza miłość".

W 2024 roku gwiazda sformalizowała swój związek, wychodząc za mąż za swojego branżowego kolegę, Jacka Jeschke. Para wspólnie wychowuje córeczkę Różę, która przyszła na świat 6 października 2022 roku. Bezpośrednio po finale osiemnastej serii rozrywkowego hitu Polsatu, świeżo upieczeni małżonkowie oficjalnie zakomunikowali fanom dłuższą przerwę od telewizji, zapowiadając, że ominą jesienną transzę "Tańca z Gwiazdami" zaplanowaną na 2026 rok.

