Niesamowite właściwości młodej kapusty. Ten domowy sposób przynosi ulgę już po 6 godzinach

Młoda kapusta to prawdziwy kulinarny przebój wiosny, który dostarcza organizmowi cennych witamin oraz skutecznie wspomaga codzienne trawienie.

To warzywo wykazuje również niezwykłe właściwości lecznicze, a regularne stosowanie liści w formie okładów skutecznie zmniejsza opuchliznę oraz uśmierza ból stawów.

Wystarczy poznać prostą instrukcję przygotowania domowego kompresu, aby w szybki sposób przynieść swojemu ciału ogromną ulgę.

Młoda kapusta to nie tylko hit kulinarny. Zaskakujące właściwości warzywa

Dla ogromnej grupy Polaków to zielone warzywo stanowi nieodłączny symbol wiosennego jadłospisu, stając się kulinarnym hitem na równi z truskawkami czy bobem. Zaletą tej rośliny jest niska kaloryczność, ponieważ 100 gramów dostarcza organizmowi zaledwie 25 kilokalorii. Zjadając takie danie, zapewniamy sobie solidną dawkę potasu, błonnika, witaminy C oraz kwasu foliowego. Wersja wczesna jest zdecydowanie delikatniejsza dla układu pokarmowego niż jej dojrzały odpowiednik. Z tego powodu kucharze chętnie dodają ją do lekkich surówek lub podają po uduszeniu z odpowiednimi przyprawami.

Zastosowanie tego pysznego warzywa wykracza jednak daleko poza tradycyjną gastronomię, co od wieków wykorzystywała medycyna ludowa. Nasze prababki doskonale zdawały sobie sprawę, że odpowiednio przygotowane liście działają jak naturalny plaster na bolące kości oraz stawy. Współcześnie rzadko wracamy do tej sprawdzonej metody, chociaż okłady przynoszą ogromną ulgę podczas wiosennych i letnich upałów, gdy nasze stopy regularnie zmagają się z bolesną opuchlizną.

Roślinę tę z powodzeniem stosuje się w łagodzeniu objawów reumatyzmu, różnego rodzaju stanów bólowych oraz uciążliwych żylaków. Swoją skuteczność zawdzięcza ona silnym właściwościom przeciwzapalnym, przeciwbólowym oraz antyseptycznym. Z domowych kompresów korzystają często pacjenci po skręceniu kostki oraz młode matki zmagające się z problemem obrzmiałych piersi. Lekarze zalecają jednak w tym drugim przypadku zachowanie ostrożności i przestrzeganie ścisłej rutyny obejmującej najpierw nakarmienie niemowlęcia, następnie nałożenie kompresu, a na koniec dokładne umycie ciała pod prysznicem.

Jak zrobić domowe okłady z młodej kapusty na ból i opuchliznę?

Do przygotowania leczniczego kompresu potrzebujemy wyłącznie surowych liści z wczesnych zbiorów. Zanim nałożymy je na zmienione chorobowo miejsce, musimy je delikatnie ubić, dzięki czemu roślina puści drogocenne soki o właściwościach leczniczych. Następnie obkładamy bolącą partię ciała i szczelnie owijamy całość zwykłą folią spożywczą. Taki opatrunek trzymamy na skórze przez sześć godzin, a całą kurację powtarzamy maksymalnie przez pięć kolejnych dni.

Zawsze trzeba mieć jednak świadomość, że domowe metody leczenia absolutnie nie mogą zastąpić profesjonalnej wizyty w gabinecie lekarskim. Naturalne okłady z zielonych liści służą jedynie jako terapia wspomagająca właściwy proces powrotu do zdrowia, a nie jego główny fundament. Każdy niepokojący objaw bólowy wymaga bezwzględnej konsultacji z odpowiednim specjalistą.