Zabawna wpadka Igi Świątek na konferencji prasowej! Słowa Polki wywołały salwy śmiechu

Iga Świątek kontynuuje zwycięski marsz w Roland Garros. Po pokonaniu Magdy Linette 6:4, 6:4, czterokrotna triumfatorka paryskiej imprezy szykuje się do kolejnego wyzwania. Jej następną rywalką będzie Marta Kostiuk, sklasyfikowana na 15. pozycji w rankingu WTA. Ukrainka prezentuje rewelacyjną formę, notując serię 15 zwycięstw z rzędu i pozostając niepokonaną na kortach ziemnych w bieżącym sezonie.

Iga Swiatek spoke in press about her training with Rafa Nadal "It was a huge honor for him. I mean for me." 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Ap0mQWRU7D— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 29, 2026

Po meczu w trzeciej rundzie, Iga Świątek wzięła udział w obowiązkowej konferencji prasowej. Wśród pytań od dziennikarzy znalazło się to dotyczące pobytu tenisistki w Akademii Rafaela Nadala. Polska mistrzyni spędziła tam czas, przygotowując się do sezonu na mączce pod okiem nowego szkoleniowca, Francisco Roiga. Co ważne, słynny Rafael Nadal osobiście służył jej cennymi radami podczas treningów.

„Było świetnie. Dało mi mnóstwo motywacji i energii, której naprawdę potrzebowałem przed swingiem na mączce. To był naprawdę dobry tydzień, prawdopodobnie najbardziej intensywny tydzień treningowy, jaki miałem od dłuższego czasu. I naprawdę solidny. Rafa był na dwóch treningach, co bardzo doceniam. To był ogromny zaszczyt dla niego - przejęzyczyła się Iga Świątek. - Znaczy… nie dla niego, dla mnie! - poprawiła się natychmiast rozbawiona. - To był ogromny zaszczyt dla mnie mieć go na korcie i przywilej. Dał mi kilka technicznych wskazówek, ale przede wszystkim rozmawialiśmy o jego doświadczeniach. I było naprawdę miło zobaczyć, że jest tak otwarty na dawanie rad. Naprawdę dobry gość”