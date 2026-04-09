Doda zaśpiewała "Pamiętnik" na żywo po raz pierwszy. Fani zachwyceni występem na On Air Music Awards 2026

Doda zaśpiewała "Pamiętnik" na żywo

Odkąd Doda wydała piosenkę "Pamiętnik", wiele osób czekało na pierwszy singiel. Nowa piosenka artystki bardzo spodobała się jej fanom. Można przeczytać komentarze, że to utwór w stylu dawnej twórczości Dody, a dodatkowo z tekstem bardzo łatwo się identyfikować. "Pamiętnik" radzi sobie też świetnie na YouTube, Spotify i w stacjach radiowych. Nie ma wątpliwości, że Doda zaczęła 2026 rok od muzycznego sukcesu. 9 kwietnia piosenkarka wreszcie wykonała swój nowy hit na żywo. Wydarzyło się to na gali On Air Music Awards 2026 w Katowicach. Show można było oglądać na antenie TVN. Jak wypadła Doda? Komentarze są bardzo pozytywne!

Widzowie zachwyceni Dodą na On Air Music Awards 2026

Doda może być z siebie zadowolona. Jej występ z piosenką "Pamiętnik" zebrał świetne komentarze na Instagramie. Oto kilka z nich:

Popłakałam się, ale nie tylko ja jak było widać, bo publiczność również.

Królowa jest tylko JEDNA

Niby przed telewizorem, a emocje jak przy scenie.

Sztos! Czekamy na Narodowy.

38

Występ można zobaczyć niżej.

Doda o piosence "Pamiętnik"

Jak czytamy w opisie pod teledyskiem do "Pamiętnika", jest to "piosenka inspirowana fragmentami pamiętnika Dody, odsłania nieznaną dotąd stronę wokalistki i symbolicznie otwiera nowy rozdział w jej twórczości [...] To połączenie szczerości, dojrzałości i emocji rezonujących z osobistymi doświadczeniami Dody" - czytamy na kanale na YouTube wokalistki. Za produkcję odpowiada team Hotel Torino, z którym Doda współpracowała już przy tworzeniu płyty "Aquaria". Teledysk wyreżyserował Mac Adamczak, a pojawia się w nim Michał Kot, zwycięzca ostatniej edycji programu "Top Model".