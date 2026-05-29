Koniec marzeń Djokovicia o kolejnym tytule. 20-latek wyrzucił legendę z Roland Garros

Zaledwie tydzień po swoich 39. urodzinach Novak Djoković musiał przełknąć gorycz porażki w turnieju, który był jego 82. wielkoszlemowym startem w karierze. Utytułowany Serb ma na koncie 24 triumfy w imprezach najwyższej rangi, co czyni go samodzielnym liderem w historii tenisa. Z kolei niespełna 20-letni Joao Fonseca dzięki temu zwycięstwu odniósł życiowy sukces, awansując do czwartej rundy Wielkiego Szlema.

- Po prostu cieszyłem się obecnością na korcie i to była wielka przyjemność. Próbowałem po prostu uderzać piłkę tak szybko, jak potrafiłem. Djoković się nie myli, sprawia wrażenie, że ma ze 20 lat. Myślę, że pod koniec meczu był w lepszej formie fizycznej niż ja, to szaleństwo - powiedział Joao Fonseca.

Eliminacja legendarnego zawodnika sprawia, że tegoroczny finał paryskiego turnieju wyłoni zupełnie nowego triumfatora wielkoszlemowego. Z drabinki zniknęło już kilku kluczowych graczy, w tym kontuzjowany Carlos Alcaraz, który nie bronił wywalczonego przed rokiem trofeum. W grze nie ma również lidera rankingu Jannika Sinnera, ani innych wielkoszlemowych mistrzów: Miedwiediewa, Cilicia i Wawrinki. Głównym kandydatem do zwycięstwa staje się teraz Alexander Zverev, ubiegłoroczny finalista z kortów imienia Rolanda Garrosa.