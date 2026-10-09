"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - kto wygrał 09.10.2026? Małgorzata Walewska nie szczędziła komplementów

Kto dziś wygrał "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Ula Milewska podbiła serca jury jako Kate Bush

Szósty odcinek programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” przyniósł kolejne zwycięstwo. Tym razem najlepsza okazała się Ula Milewska, która swoim występem jako Kate Bush zachwyciła jurorów i publiczność. Artystka wygraną w wysokości 15 tysięcy złotych przekazała na pomoc córce swojej przyjaciółki, która jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Ula Milewska przeniosła widzów w romantyczny świat, wykonując przebój „Wuthering Heights”. Jej sceniczna ekspresja i interpretacja zrobiły ogromne wrażenie na jurorce, Małgorzacie Walewskiej.

– Naprawdę ja byłam tak zachwycona i urzeczona, i chętnie usłyszę to jeszcze raz podczas dzisiejszego wieczoru. Na takim cmentarzu to naprawdę przyjemność spocząć – chwaliła mezzosopranistka.

Gąsowski w pokłonach. "Myślałem, że śnię"

Wieczór obfitował w zaskakujące metamorfozy, a jedną z nich zafundował Marcin Miller. Zwycięzca poprzedniego odcinka zmierzył się z legendą, wcielając się w Toma Jonesa. Jego wykonanie „She's a Lady” było pełne charyzmy i charakterystycznego dla artysty stylu, co wyraźnie rozbawiło Piotra Gąsowskiego.

– Panie Miller, Panie Jones, ja chcę Ci złożyć pokłon. Naprawdę, to było coś wspaniałego. Jak schodziłeś tutaj i zrobiłeś to... Słuchaj, ja po prostu myślałem, że śnię. No bo Ci powiem, to robi wrażenie – mówił roześmiany juror.

Ważny apel Justyny Steczkowskiej

Sporo energii na scenę wniosła Maria Sadowska jako Katy Perry. W rytm przeboju „Hot n Cold” biegała, skakała i błyskawicznie zmieniała kostiumy, nie tracąc przy tym wokalnej formy. Występ stał się jednak pretekstem do ważnego przesłania. Justyna Steczkowska, podziwiając kondycję Marii, zwróciła się do kobiet po pięćdziesiątce.

– My jesteśmy z tej grupy 50 plus. Ja chciałam powiedzieć wszystkim kobietom, które teraz nas oglądają, że to jest właśnie czas na spełnianie naszych marzeń. Dzieci odchowałyśmy trochę, radzą sobie już same. Teraz czas dla nas i Marysia i ja jesteśmy tego przykładem tak i też państwu polecamy – podkreśliła wokalistka.

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Nosowska, Banaszak i Styles na jednej scenie

Z kobiecą rolą zmierzył się również Rafał Brzozowski, który wcielił się w Katarzynę Nosowską i zaśpiewał utwór „Zazdrość”. Jego interpretacja poruszyła Małgorzatę Walewską. – Zachowujesz się jak drobna Kasia Nosowska. Ten głos po prostu nieprawdopodobny. Tam były takie momenty, kiedy wychodził troszkę jakby ten męski tembr. Ale po prostu no papier ścierny jak się patrzy. W ogóle Rafał, muszę ci powiedzieć, że zyskałeś fankę – oceniła wzruszona.

Nie lada wyzwanie stało przed Gabrielem Fleszarem, który po „kradzieży” postaci musiał wcielić się w Hannę Banaszak. Jego wykonanie „W moim magicznym domu” urzekło Piotra Gąsowskiego. – Po prostu mnie wzruszyłeś i ukoiłeś, i to było coś fantastycznego – podsumował juror. Z kolei Marcin Maciejczak jako Harry Styles w piosence „Sign of the Times” zachwycił dojrzałością. – Wypełniłeś tę muzę dojrzałością. Miałeś wszystko tu w oczach, twarzy, we wszystkim. Byłeś cudowny – mówił Gąsowski.

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"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - co za tydzień? Tak przebiegło losowanie

Po podliczeniu punktów pierwsze miejsce zajęła Ula Milewska. Drugie miejsce przypadło Marcinowi Maciejczakowi, który przekazał 5 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Judyta, pomagającej psom i kotom.

W kolejnym odcinku uczestnicy wystąpią ze swoimi bliskimi. Widzowie zobaczą ich w następujących wcieleniach:

Gabriel Fleszar jako Grzegorz Skawiński

Ida Nowakowska jako Debbie Reynolds

Bryska jako Jim Morrison

Marcin Miller jako Krzysztof Krawczyk

Rafał Brzozowski jako Witold Paszt lub Nick Carter

Maria Sadowska jako Majka Jeżowska

Marcin Maciejczak jako Michał Wiśniewski

Ula Milewska jako Justin Timberlake.