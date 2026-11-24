Burzliwa relacja Karoliny i Michała w „Hotelu Paradise 13” i rzut kulą w finale

Związek Karoliny i Michała od samego początku budził wśród widzów skrajne emocje. Uczestniczka już w momencie wejścia do programu wiedziała, że chce stworzyć parę właśnie z Michasiem. Chłopak postanowił dać tej znajomości szansę, mimo że wygląd partnerki początkowo go nie zauroczył. Ich wspólna droga obfitowała w regularne kłótnie. Uczestnik zarzucał wybrance problemy z właściwą komunikacją, podczas gdy ona miała dość ciągłego poniżania. Michał otwarcie mówił bowiem, że dziewczyna nie jest w jego typie, a także podrywał inne mieszkanki hotelu. Mimo chwilowego rozstania para szybko do siebie wróciła, a zachowanie chłopaka uległo zmianie dopiero na kilka dni przed ostatecznym rozstrzygnięciem, co nie umknęło uwadze jego partnerki. W finale na Ścieżce Lojalności Karolina zdecydowała się rzucić kulą na polu z kwotą 200 000 złotych, tłumacząc to zmęczeniem dotychczasowym traktowaniem ze strony partnera.

„Mam szacunek do siebie” – powiedziała wtedy Karolina.

Takie zachowanie zwyciężczyni wywołało oburzenie wśród części uczestników, a w obronie swojego kolegi stanął między innymi Filip, któremu nie spodobał się gest finalistki.

Hotel Paradise - to koniec miłości Michała i Karoliny

Jak wyglądają relacje Karoliny i Michała po finale „Hotelu Paradise”?

W trakcie SuperPandory uczestniczka otwarcie wyznała, że ostateczny wybór dotyczący rzutu kulą zapadł dopiero w momencie, gdy stała na Ścieżce Lojalności. Choć podobne myśli pojawiały się w jej głowie już wcześniej, do końca nie miała pewności, jak postąpi. Dla Michała ten gest był ogromnym zaskoczeniem, ponieważ chłopak dawał szansę ich relacji i liczył na wzajemność, której ostatecznie nie otrzymał od partnerki.

„Za późno” – podsumowała Karolina.

Sam uczestnik otwarcie przyznaje dziś, że w programie momentami zgubiła go nadmierna szczerość i z pers czasu wielu słów w ogóle nie wypowiedziałby na głos.

Po zakończeniu zdjęć do programu Karolina pojechała specjalnie do Łodzi na spotkanie z Michałem, aby wspólnie porozmawiać o towarzyszących im emocjach.

„Rozmawialiśmy. Michał się mnie spytał po prostu czy przyjechałam do niego z umową, w celu podzielenia się pieniędzy” – powiedziała Karolina.

Uczestnik stanowczo zaprzeczył, jakoby miał prosić byłą partnerkę o jakiekolwiek pieniądze, dodając, że zupełnie nie rozumiał celu przyjazdu Karoliny do jego miasta. Sama zwyciężczyni przyznaje dziś, że żałuje pewnych swoich deklaracji.

„Jeżeli faktycznie między nami, relacja by się potoczyła w dobry kontakt i nie będziemy w siebie rzucać jadem, to nie miałabym problemu podzielić się pieniędzmi. Tak, takie słowa padły z moich ust. Dzisiaj tego żałuję” – powiedziała Karolina.