Podpalenia w Człuchowie

Według ustaleń policji 19 listopada na ulicach Stajennej i Jana Lipińskiego w Człuchowie doszło do dwóch podpaleń. Ogień zniszczył wiaty śmietnikowe i stojące w nich pojemniki na odpady. Straty Gminy Miejskiej w Człuchowie oszacowano łącznie na 30 tys. zł. Tego samego dnia na ulicy Wazów doszło też do próby podpalenia pojemnika na odpady, ale ogień wygasł.

Zatrzymano podejrzanego o podpalenia

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie, prowadząc czynności operacyjno-rozpoznawcze, wytypowali osobę, która mogła mieć związek z podpaleniami. 20 listopada zatrzymali 30-letniego mężczyznę. Przeprowadzili też oględziny miejsc zdarzeń i zgromadzili materiał dowodowy. Zatrzymany usłyszał zarzuty zniszczenia mienia przez podpalenie wiat i pojemników oraz usiłowania zniszczenia pojemnika na ulicy Wazów. Przyznał się do zarzucanych mu czynów. 21 listopada Sąd Rejonowy w Człuchowie zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na dwa miesiące. Mężczyznę osadzono w areszcie śledczym. Za zniszczenie mienia grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

Źródło: Policja.pl