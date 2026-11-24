Policja zabezpieczyła blisko 20 kg narkotyków

Zabezpieczenie narkotyków było efektem pracy operacyjnej elbląskich policjantów kryminalnych. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 19 kg narkotyków, w tym ponad 10 kg amfetaminy i 9 kg marihuany. Z ustaleń policji wynika, że mężczyźni w wieku 20 i 27 lat wytwarzali amfetaminę w garażu. Wytworzona amfetamina trafiała następnie do innego garażu, który służył jako magazyn, a później była wprowadzana do obiegu.

Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty za wytwarzanie amfetaminy

Oprócz narkotyków policjanci zabezpieczyli przedmioty służące do ich produkcji, w tym prekursory. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty. Sąd tymczasowo aresztował ich na trzy miesiące. Za wytwarzanie znacznej ilości substancji psychotropowej grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl