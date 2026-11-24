Cztery oszustwa na szkodę jednej mieszkanki Lublina

Według policji oszuści, podający się za policjantów, przez dwa dni manipulowali mieszkanką Lublina. Nakłaniali ją do wykonywania kolejnych poleceń i przekazywania gotówki. Pod ich wpływem kobieta zaciągnęła dwa kredyty na łączną kwotę przekraczającą 200 tys. zł. Wszystkie cztery oszustwa w Lublinie były wymierzone w tę samą kobietę.

Kobieta przekazała pieniądze przy Placu Zamkowym i ulicy Fabrycznej

Kobieta przekazała oszustom 40 tys. zł w rejonie Placu Zamkowego oraz 76 400 zł przy ulicy Fabrycznej. Sprawcy dwukrotnie próbowali też wyłudzić od niej kolejne kwoty. W jednym z przypadków chodziło o 56 tys. zł. Sprawą zajęli się wspólnie policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Podejrzany o oszustwa 20-latek trafił do tymczasowego aresztu

W wyniku działań operacyjnych policjanci zatrzymali 20-letniego obywatela Ukrainy. Z ustaleń śledczych wynika, że miał brać udział w podobnych oszustwach na rzecz grup przestępczych. Wcześniej był notowany za pranie pieniędzy. Przyznał się także do udziału w trzech innych oszustwach w różnych częściach kraju. Łączna wartość ujawnionych przestępstw przekracza 320 tys. zł. Mężczyznę doprowadzono do Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl