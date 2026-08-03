Trzy dni zabawy na ślubie Rafała Brzozowskiego. Znamy szczegóły poprawin

Rafał Brzozowski zorganizował wesele na niemal 400 osób

W ubiegły weekend Rafał Brzozowski poślubił swoją partnerkę. 45-letni wokalista ożenił się z tajemniczą Heleną, którą łączy z nim muzyczna pasja. Były prezenter TVP długo dbał o prywatność i niemal do samego finału utrzymał informację o zaślubinach w sekrecie.

Ceremonia odbyła się w podwarszawskim kościele, gdzie dostępu bronili ochroniarze. Wstęp na mszę gwarantowało wyłącznie specjalne zaproszenie. Lista obecności liczyła blisko 400 gości, a w tłumie można było dojrzeć celebrytów, piosenkarzy i gwiazdy sportu.

Bezpośrednio po ślubie nowożeńcy i zaproszeni udali się na przyjęcie do eleganckiego hotelu położonego nad Zalewem Zegrzyńskim. Zabawa trwała do białego rana, a wśród zaplanowanych atrakcji znalazł się pierwszy taniec przypominający ten z "Dirty Dancing", pokazy wyrzeźbionych w lodzie figur, tradycyjne konkursy oraz wokalny popis samych państwa młodych. Według doniesień dziennika "Fakt", to jednak nie był koniec świętowania – Brzozowski zafundował swoim bliskim trzydniową imprezę, opłacając wszystkim noclegi.

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Norbi i loty samolotem: Tak wyglądały poprawiny u Rafała Brzozowskiego

Niedzielne poprawiny dorównywały rozmachem głównemu przyjęciu weselnemu. Gospodarze przygotowali dla swoich gości moc atrakcji. Magdalena, żona Rafała Mroczka, opublikowała w sieci materiały z rejsu statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim. Dodatkowo, na niebie pojawił się samolot holujący baner z napisami "Helena i Rafał".

To był zaledwie wstęp do dalszego świętowania. Po wodnych rozrywkach przyszła pora na część artystyczną. Przed zgromadzonymi niespodziewanie wystąpił Norbi, a do jego mini koncertu dołączył sam Rafał Brzozowski.

Był grill, grała kapela z Zakopanego. Wpadł też Norbi, oni mieli kiedyś głośną dramę, ale dziś bardzo się szanują i przyjaźnią. Norbi nawet będzie śpiewał - przekazał informator Pudelka.

Z relacjonowania wesela nie zrezygnowała też Małgorzata Tomaszewska. Prezenterka nie kryła wzruszenia i radości ze szczęścia nowożeńców.

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