Żona Rafała Brzozowskiego zadała szyku na ślubie. Wszyscy patrzyli tylko na ten jeden detal sukni

Uroczystość zaślubin gwiazdora, która odbyła się 1 sierpnia 2026 roku, uznawana jest za jedno z kluczowych wydarzeń w świecie polskiego show-biznesu. Rafał Brzozowski i jego partnerka powiedzieli sobie symboliczne „tak” w świątyni usytuowanej pod Warszawą. Dostęp do kościoła był mocno ograniczony, ponieważ uczestniczyć w ceremonii mogli wyłącznie zaproszeni goście, co tylko potęgowało ciekawość dotyczącą wyglądu panny młodej.

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Zjawiskowa suknia na ślubie Rafała Brzozowskiego

Oczekujący przed kościołem na przyjazd młodej pary goście nie mogli być rozczarowani. Narzeczona Rafała Brzozowskiego, w asyście ojca, zachwyciła zgromadzonych zjawiskową kreacją wyposażoną w długi tren. Zaskoczeniem dla wielu mógł być fakt, że wybranka artysty nie zdecydowała się na klasyczną biel, lecz zaprezentowała się w kreacji o zupełnie innej, choć niezwykle subtelnej barwie.

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Stylizacja świeżo upieczonej żony gwiazdora wyróżniała się pastelowo-różowym odcieniem, który intrygował zróżnicowanym wyglądem w zależności od dystansu. Z daleka suknia sprawiała wrażenie jasnej, jednak z bliska uwydatniał się delikatny różowy połysk akcentujący każdy ruch. Kreację dopełniał dopasowany gorset eksponujący ramiona, który urozmaicono bogatymi wstawkami z kwiatowej koronki.

Aby dopełnić wizerunku, żona artysty wpięła we włosy długi, biały welon. W dłoniach trzymała natomiast bukiet róż w kolorach korespondujących z odcieniem sukni. Klasa i elegancja panny młodej u wielu gości przywołały skojarzenia ze ślubną stylizacją księżnej Diany, gdy ta wychodziła za mąż za Karola.

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Sam Rafał Brzozowski również zaprezentował się niezwykle elegancko, wybierając na tę okazję klasyczny, biało-czarny garnitur zestawiony z białą koszulą i czarną muchą. Stylizacje nowożeńców spotkały się z uznaniem i zdaniem wielu, mogą stanowić inspirację dla innych, wyznaczając nowe standardy w ślubnej modzie polskich celebrytów.

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Setki gości na weselu Rafała Brzozowskiego

Po oficjalnej ceremonii, zgromadzeni przenieśli się do jednego z luksusowych hoteli, gdzie zaplanowano przyjęcie weselne. Chociaż wokalista stara się chronić swoje życie prywatne przed mediami, dziennik „Super Express” podaje, że na liście gości znalazło się ponad 400 nazwisk, w tym liczni przedstawiciele świata show-biznesu.

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