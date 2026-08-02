Rafał Brzozowski z żoną dali show na weselu. Zatańczyli do Wodeckiego i zaśpiewali hit z "Dirty Dancing"!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-08-02 15:04

Rafał Brzozowski i jego partnerka Helena są już po uroczystościach ślubnych. W sieci pojawiło się wideo z ich pierwszego tańca, do którego para wybrała piosenkę Zbigniewa Wodeckiego. Nowożeńcy zaskoczyli gości, ponieważ tuż po tańcu wspólnie wykonali słynny przebój z kultowego filmu. Posłuchajcie i zobaczcie sami, jak zaprezentował się ten wokalno-taneczny duet.

Ślub Rafała Brzozowskiego pod czujnym okiem ochrony

Rafał Brzozowski i Helena oficjalnie zostali mężem i żoną. Ich ślub kościelny przyciągnął ogromną uwagę, zwłaszcza że zakochani dotychczas mocno strzegli swojej prywatności. Na ceremonii zjawiło się około 400 osób, w tym znane postacie ze świata sportu, telewizji oraz muzyki. Wydarzenie miało charakter zamknięty – wejście było możliwe tylko z zaproszeniem, a porządku pilnowali ochroniarze.

Po złożeniu przysięgi goście przenieśli się na wystawne wesele, gdzie czekały na nich starannie przygotowane atrakcje i elegancki wystrój. Zanim na dobre ruszyła zabawa, zgromadzeni minutą ciszy oddali hołd powstańcom warszawskim. Taki nietypowy i wzruszający akcent rzadko spotyka się na weselnych przyjęciach. Chwilę później uwaga wszystkich skupiła się już na nowożeńcach, którzy wkroczyli na parkiet.

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Pytanie 1 z 15
Panna Młoda powinna mieć na sobie:

Pierwszy taniec Rafała Brzozowskiego i Heleny do utworu Wodeckiego

Rafał Brzozowski i jego żona Helena na pierwszy taniec wybrali utwór "Zabiorę cię dziś na bal" z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego z lat 90. Para zaprezentowała świetnie dopracowaną choreografię, która spotkała się z ogromnym uznaniem gości. Nowożeńcy zebrali głośne owacje, udowadniając, że bez problemu poradziliby sobie na parkiecie programu "Taniec z gwiazdami".

Na gości czekała jeszcze jedna niespodzianka. Zaraz po zakończeniu pierwszego tańca Brzozowski i Helena wzięli mikrofony i wspólnie zaśpiewali "(I've Had) The Time of My Life" - słynny hit z filmu "Dirty Dancing". Ten wokalny popis wywołał euforię wśród zgromadzonych, którzy chętnie nagrywali występ swoimi smartfonami. Para nie tylko śpiewała, ale też odtworzyła charakterystyczne kroki taneczne z filmu, a na sam koniec Rafał Brzozowski widowiskowo podniósł swoją żonę, nawiązując do kultowej sceny.

Jak oceniacie ich weselne show?

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Wesele Rafała Brzozowskiego. Tak wyglądał ich pierwszy taniec
Rafał Brzozowski z żoną Heleną po ślubie. Na miniaturach para tańczy i śpiewa. O weselnym show przeczytasz w Eska.
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Rafał Brzozowski
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