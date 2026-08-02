Rafał Brzozowski z żoną dali show na weselu. Zatańczyli do Wodeckiego i zaśpiewali hit z "Dirty Dancing"!

Ślub Rafała Brzozowskiego pod czujnym okiem ochrony

Rafał Brzozowski i Helena oficjalnie zostali mężem i żoną. Ich ślub kościelny przyciągnął ogromną uwagę, zwłaszcza że zakochani dotychczas mocno strzegli swojej prywatności. Na ceremonii zjawiło się około 400 osób, w tym znane postacie ze świata sportu, telewizji oraz muzyki. Wydarzenie miało charakter zamknięty – wejście było możliwe tylko z zaproszeniem, a porządku pilnowali ochroniarze.

Po złożeniu przysięgi goście przenieśli się na wystawne wesele, gdzie czekały na nich starannie przygotowane atrakcje i elegancki wystrój. Zanim na dobre ruszyła zabawa, zgromadzeni minutą ciszy oddali hołd powstańcom warszawskim. Taki nietypowy i wzruszający akcent rzadko spotyka się na weselnych przyjęciach. Chwilę później uwaga wszystkich skupiła się już na nowożeńcach, którzy wkroczyli na parkiet.

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Czy jesteś gotowy na ślub? Sprawdź, czy znasz te weselne przesądy Pytanie 1 z 15 Panna Młoda powinna mieć na sobie: coś białego, coś niebieskiego, coś pożyczonego, coś nowego, coś starego coś białego, coś złotego, coś pożyczonego, coś nowego, coś starego coś białego, coś niebieskiego, coś pożyczonego, coś od narzeczonego Następne pytanie

Pierwszy taniec Rafała Brzozowskiego i Heleny do utworu Wodeckiego

Rafał Brzozowski i jego żona Helena na pierwszy taniec wybrali utwór "Zabiorę cię dziś na bal" z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego z lat 90. Para zaprezentowała świetnie dopracowaną choreografię, która spotkała się z ogromnym uznaniem gości. Nowożeńcy zebrali głośne owacje, udowadniając, że bez problemu poradziliby sobie na parkiecie programu "Taniec z gwiazdami".

Na gości czekała jeszcze jedna niespodzianka. Zaraz po zakończeniu pierwszego tańca Brzozowski i Helena wzięli mikrofony i wspólnie zaśpiewali "(I've Had) The Time of My Life" - słynny hit z filmu "Dirty Dancing". Ten wokalny popis wywołał euforię wśród zgromadzonych, którzy chętnie nagrywali występ swoimi smartfonami. Para nie tylko śpiewała, ale też odtworzyła charakterystyczne kroki taneczne z filmu, a na sam koniec Rafał Brzozowski widowiskowo podniósł swoją żonę, nawiązując do kultowej sceny.

Jak oceniacie ich weselne show?

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Wesele Rafała Brzozowskiego. Tak wyglądał ich pierwszy taniec