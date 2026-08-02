Rafał Brzozowski wziął ślub. Na hucznym weselu bawiła się plejada gwiazd! Mamy zdjęcia

Szczegóły ceremonii ślubnej Rafała Brzozowskiego pod Warszawą

Wokalista przez wiele lat bardzo rygorystycznie strzegł swoich prywatnych spraw przed mediami. Informacja o jego zaślubinach wywołała więc ogromne poruszenie. Wydarzenie zorganizowano pierwszego sierpnia w jednej z podwarszawskich parafii i od wczesnych godzin porannych teren był ściśle kontrolowany. Dziennikarze "Super Expressu" ustalili, że nad bezpieczeństwem uczestników czuwała wynajęta grupa ośmiu ochroniarzy. Pracownicy dokładnie weryfikowali tożsamość wchodzących osób i dbali o to, by w pobliżu nie znalazł się nikt niepożądany.

Lista gości obejmowała około 400 nazwisk. Świątynię odwiedziło wiele czołowych postaci ze świata rodzimego show-biznesu oraz telewizji. Przed budynkiem pojawili się między innymi Tomasz Kammel, Krzysztof Gojdź, bracia Mroczkowie, Tomasz Iwan, Marek Kościkiewicz, Małgorzata Tomaszewska i Marta Manowska. Z udziału w wydarzeniu zrezygnowali jednak Jacek i Joanna Kurscy, którzy chcieli uczcić kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Z kolei Justyna Steczkowska zapowiedziała swoje przybycie dopiero na wieczorną część po zagraniu zaplanowanego koncertu.

Zobacz także: Rafał Brzozowski zatańczył z żoną do utworu Zbigniewa Wodeckiego! A to nie wszystko. Zakochani razem zaśpiewali kultowy hit ze znanego filmu

Helena, żona Rafała Brzozowskiego, zaskoczyła gości nietypową suknią ślubną

Tożsamość ukochanej wokalisty długo owiana była całkowitą tajemnicą. Prezenter odmawiał pokazywania swojej partnerki publicznie, co potęgowało ogromną ciekawość zgromadzonych przed kościołem osób. Wybranka gwiazdora ostatecznie zrezygnowała z tradycyjnej bieli i zaprezentowała się w kreacji o zupełnie nieoczywistym kolorze. Jej nietuzinkowy ubiór wywołał ogromne poruszenie oraz autentyczny zachwyt wśród wszystkich zgromadzonych weselników.

Tuż po zakończeniu mszy na świeżo upieczonych małżonków czekała bardzo romantyczna niespodzianka. Kiedy zakochani wyszli na zewnątrz, zgromadzeni goście obsypali ich setkami różanych płatków, tworząc niezwykle malowniczy obrazek. Organizatorzy uroczystości zadbali również o odpowiednie upamiętnienie historycznej daty i zaplanowali symboliczną minutę ciszy dla bohaterów Powstania Warszawskiego.

Bracia Mroczek i inne gwiazdy na weselu Rafała Brzozowskiego

Zwieńczeniem dnia była huczna impreza w luksusowym obiekcie. Chwilę po oddaniu hołdu powstańcom wszyscy zaproszeni chętnie ruszyli do tańca, ale to pierwszy występ Rafała i Heleny na parkiecie całkowicie przyćmił resztę zabawy. Wzdłuż okien przygotowano stoły z wykwintnym jedzeniem, a dodatkową atrakcję stanowił lodowy bar. Wśród tańczących można było zauważyć Rafała Mroczka z żoną ubraną w obcisłą czerwoną kreację. Marcin Mroczek bawił się natomiast ze swoją partnerką, która postawiła na elegancką brązową stylizację.

Partnerka Marka Kościkiewicza zdecydowała się na założenie wyrazistej zielonej sukni. Jej szmaragdowy ubiór mocno rzucał się w oczy zarówno w trakcie ceremonii religijnej, jak i podczas późniejszych szaleństw na sali. Na bankiecie pojawił się również utytułowany zapaśnik Andrzej Supron w towarzystwie ukochanej. Jego partnerka wybrała na tę okazję bardzo swobodną kreację ozdobioną dużym roślinnym motywem.

Zobacz więcej zdjęć. Rafał Brzozowski - gwiazdy chętnie bawiły się na wystawnym weselu piosenkarza! Byli bracia Mroczek, ale nie tylko

Tak kiedyś wyglądał Rafał Brzozowski. Urok pozostał, a Polki wciąż do niego wzdychają!