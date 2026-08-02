Małgorzata Tomaszewska olśniła na weselu Rafała Brzozowskiego. Internauci pomogli jej wybrać suknię. Dobra decyzja?

Rafał Brzozowski już jest mężem!

W pierwszy dzień sierpnia w jednej z warszawskich świątyń Rafał Brzozowski ślubował wieczną miłość i wierność swojej partnerce, Helenie. Wydarzenie wywołało spore poruszenie, ponieważ muzyk zawsze bardzo strzegł swojej prywatności, a informacje o jego życiu uczuciowym były niemal niedostępne dla opinii publicznej.

Gwiazdor zdecydował się na tradycyjną elegancję, natomiast jego świeżo poślubiona żona zachwyciła zebranych romantyczną suknią z koronkami i długim welonem. Gdy tylko para młoda opuściła kościół, posypały się życzenia, brawa oraz płatki kwiatów. Po oficjalnej części przyszedł czas na huczne wesele, na którym bawiła się cała plejada znanych osobistości. W tłumie gości można było dostrzec m.in. Tomasza Kammela, Martę Manowską i Krzysztofa Gojdzia. Wzrok przyciągała także Małgorzata Tomaszewska, która postawiła na odważną czerwień.

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Małgorzata Tomaszewska na ślubie Rafała Brzozowskiego

Małgorzata Tomaszewska zaprezentowała się w długiej, przylegającej do ciała, czerwonej kreacji z marszczeniami i asymetrycznym fasonem, który odsłaniał jedno ramię. Choć na pierwszy rzut oka sukienka mogła wydawać się dość prosta, to z pewnością miała w sobie to "coś". Efektowne rozcięcie eksponowało nogi byłej gwiazdy TVP, a subtelne wycięcie w okolicy dekoltu podkreślało kobiece kształty. Mimo że góra była zabudowana pod samą szyję, kreacja robiła piorunujące wrażenie.

Co ciekawe, Tomaszewska do ostatnich chwil wahała się, jaką stylizację wybrać na tę okazję. Tuż przed wydarzeniem zorganizowała na Instagramie ankietę, pytając obserwatorów: "Która sukienka na wesele?". Do wyboru były trzy warianty: ostatecznie wybrana czerwona, bardzo ciemna, niemal czarna szarość oraz najmniej wyrazista, brązowa opcja. Decyzja padła na czerwień i trzeba przyznać, że był to absolutny strzał w dziesiątkę.

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