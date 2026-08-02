Tego na ślubie Rafała Brzozowskiego nikt się nie spodziewał. Nietypowy detal w świątyni

Ceremonia zaślubin popularnego wokalisty i prezentera odbyła się w słoneczną sobotę, 1 sierpnia 2026 roku. Wydarzenie miało miejsce w jednej z podwarszawskich świątyń, gdzie zgromadziło się aż 400 zaproszonych gości. Wszyscy zebrani z ogromnym zniecierpliwieniem wyczekiwali momentu, w którym główni bohaterowie tego wyjątkowego dnia pojawią się na miejscu.

Przed budynkiem jako pierwsza zaprezentowała się wybranka Rafała Brzozowskiego, Helena. Panna młoda zachwyciła zgromadzonych, przypominając prawdziwą arystokratkę. Kobieta postawiła na bardzo nietypowy odcień kreacji, która charakteryzowała się długim trenem i niezwykle bogatymi zdobieniami.

Nietypowy mebel na ślubie Rafała Brzozowskiego

Sama ceremonia miała wyjątkowo podniosłą atmosferę, a słowa wypowiadanej przed ołtarzem przysięgi mocno wzruszyły świadków tego wydarzenia. Tuż po wyjściu z budynku na nowożeńców czekała niesamowita niespodzianka. Zanim jednak zakochani opuścili świątynię, zdecydowali się na dość niestandardowy krok w murach kościoła.

Zaraz po wymianie obrączek i ślubowaniu, nowożeńcy podeszli do specjalnie przygotowanego wewnątrz kościoła stołu. Tego rodzaju mebel jest powszechny na ceremoniach w urzędach stanu cywilnego, jednak w świątyniach stanowi rzadkość. To właśnie przy nim para młoda złożyła podpisy na akcie małżeństwa, ostatecznie formalizując swój związek w tym samym miejscu. Niezbędne dokumenty zostały od razu zatwierdzone przez duchownego prowadzącego mszę.

Luksusowe wesele Brzozowskich i plejada gwiazd

Po opuszczeniu kościoła pod deszczem z płatków róż, świeżo upieczeni małżonkowie udali się do luksusowego hotelu. Tam czekała na nich gigantyczna impreza z udziałem 600 gości, trwająca do bladego świtu. Nowożeńcy zaprezentowali wspólny taniec do przeboju Zbigniewa Wodeckiego, a następnie wspólnie wykonali piosenkę ze znanego filmu. Na tak hucznym, luksusowym wydarzeniu nie mogło zabraknąć gwiazd z rodzimego show-biznesu. Na liście gości znaleźli się między innymi Tomasz Kammel, Małgorzata Tomaszewska oraz bracia Mroczek. Uwagę przykuł również fakt, że na czas weselnej zabawy Helena zamieniła swoją pierwszą kreację na równie elegancką, drugą suknię.

Zobacz też: Rafał Brzozowski zatańczył z żoną do utworu Zbigniewa Wodeckiego! A to nie wszystko. Zakochani razem zaśpiewali kultowy hit ze znanego filmu

Sonda Lubisz muzykę Rafała Brzozowskiego? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania

Rafał Brzozowski wziął ślub. Tak wyglądało wesele