Te owady mogą żyć dłużej niż myślisz. Tani sposób na rybiki w łazience

Obecność rybików cukrowych to wyraźny sygnał, że w łazience panują doskonałe warunki do ich rozwoju. Te małe, srebrzyste stworzenia preferują wilgoć i cień, co jednoznacznie wskazuje na zbyt wysoki poziom wilgotności w pomieszczeniu. Nie musisz jednak zgadzać się na ich towarzystwo. Istnieje prosta, dwuskładnikowa mieszanka, która pomoże zlikwidować rybiki w zaledwie kilka dni.

Dlaczego rybiki cukrowe pojawiają się w łazience?

Rybiki cukrowe, często spotykane w naszych domach, to małe owady o charakterystycznym wyglądzie. Ich ciało, przypominające srebrzystą kroplę, wyposażone jest w sześć odnóży i pięć czułków. Ważne jest to, że nie gryzą i nie roznoszą chorób. Zaskakujący może być fakt, że należą do jednych z najdłużej żyjących owadów – potrafią przetrwać od 2 do nawet 8 lat. Jeśli ich populacja znacznie się rozrośnie, mogą uszkadzać żywność i elementy papierowe, takie jak tapety. Najczęściej spotkamy je jednak w łazienkach, gdzie znajdują idealne warunki: wilgoć i brak światła. Specjaliści zwracają uwagę, że obecność rybików to dowód na nadmierną wilgotność w tym pomieszczeniu. Aby zminimalizować ryzyko ich inwazji, należy regularnie wietrzyć łazienkę oraz uszczelnić wszelkie pęknięcia. Rybiki przedostają się bowiem przez otwory wentylacyjne, luki przy podłodze czy rury. Wyeliminowanie ich wymaga cierpliwości. Niektórzy uważają, że najskuteczniejszym sprzymierzeńcem w walce z tymi owadami jest kot, dla którego są one świetnym obiektem polowań. Jeśli jednak nie posiadamy mruczka, warto sięgnąć po inne, sprawdzone metody domowe.

Sprawdzona trutka na rybiki. Wystarczą zakrętki po słoikach

Jeśli zauważysz rybiki tylko od czasu do czasu, spróbuj wykorzystać proste, naturalne pułapki. Wystarczy nałożyć miód na kartkę papieru i umieścić ją na podłodze. Najlepiej zrobić to wieczorem, ustawiając pułapkę w pobliżu wanny lub umywalki, gdzie wilgotność jest największa. Słodka powłoka zadziała jak lep, unieruchamiając owady, co pozwoli Ci rano łatwo się ich pozbyć. W przypadku większej inwazji, skutecznym rozwiązaniem okaże się domowa trutka. Połącz boraks z cukrem i wsyp tę mieszankę do zakrętek od słoików, a następnie rozmieść je w różnych zakamarkach łazienki. Cukier przyciągnie rybiki, natomiast boraks uszkodzi ich przewód pokarmowy, doprowadzając do śmierci. Użytkownicy internetu często polecają to rozwiązanie jako jedno z najbardziej efektywnych. Trzeba jednak pamiętać, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych – może wywołać silne zatrucie, objawiające się biegunką i wymiotami. Stosując ten preparat, koniecznie zamykaj drzwi do łazienki, by uchronić psa lub kota przed niebezpieczeństwem.