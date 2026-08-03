Wyszła prawda o relacji Oliwkii i Dominiki z Hotelu Paradise 12. To wina Tobiasza?

Relacja Oliwki i Dominiki w Hotelu Paradise 12

Dominika i Oliwka od początku nie trzymały się ze sobą w programie. Gdy tancerka weszła, ta pierwsza nie była do końca ufna. Trzymała się wtedy bardziej z innymi uczestnikami, a szczególną więź nawiązała z Marcelem, z którym doszła do samego finału. Można powiedzieć, że widzowie zauważyli wielkie zbliżenie między Oliwią a Dominiką, gdy odpadła jedna z najbliższych osób tej drugiej dziewczyny - Werka. Wtedy na ekranie panie zaczęły się razem pojawiać coraz częściej. Można nawet powiedzieć, że stworzyły obóz przeciwko reszcie. Skupiały się głównie na siedzeniu ze sobą, ale razem też się broniły przed np. intrygami Darka. W końcu Dominika doszła do finału, a Oliwia w tym wszystkim ją wspierała.

Rusza Hotel Paradise 12

Relacja Dominiki i Oliwki po Hotelu Paradise 12

Już w trakcie emisji programu dziewczyny nie ukrywały, że się ze sobą blisko przyjaźnią. Dominika nawet zamieszkała w Warszawie, a Oliwka ją odwiedzała. Obie też broniły się w mediach społecznościowych i chętnie oceniały pozostałych uczestników, szczególnie Magdę. Nie ukrywały swojej szczerej niechęci do koleżanki, wbijały w nią szpilki w każdym możliwym momencie. Szczególnie ogromny rozłam między nimi a grupą było widać podczas oglądania finału Hotelu Paradise. Zwycięzcy co roku organizowali wspólne śledzenie finału nawet. W 12. edycji od tego odeszli - Dominika spędziła czas samotnie z Oliwką, a Marcel z m.in. Magdą, Roksaną i Krystianiem. Wywołało to ogromne poruszenie wśród widzów, choć nie tak bardzo, jak późniejsze zachowanie zwyciężczyni.

Czy Oliwia dalej przyjaźni się z Dominiką? Jest komentarz

Oliwia z Dominiką nagle przestały publikować wspólne zdjęcia. Dziewczyny podczas jednego z eventów siedziały osobno, nawet na siebie nie do końca patrzyły. Dominika omijała pytania o widzów na ten temat. Oliwka postanowiła definitywnie rozprawić się z plotkami. Przyznała wprost, że nie zna odpowiedzi na pytanie, dlaczego ze sobą już nie rozmawiają.

- Pewnego razu wydarzyło się coś takiego, a raczej nie wydarzyło, że po prostu przestałyśmy do siebie pisać. I tak ten brak pisania, brak kontaktu trwa do dzisiaj. Ogólnie nie wydarzyło się nic, my nie mamy żadnej spiny, nie pokłóciłyśmy się, a już na pewno nie Tobiasz jest powodem, bo widziałam, że portale plotkarskie tak też spekulują, że to Tobiasz nas podzielił. Nie, jakby aż takiego kasanowy z niego nie róbcie. I nie obarczajcie go winą za każdą dziwną sytuację między kobietami - powiedziała Oliwka.

Jak zaznacza, cieszy się, że spędziła z nią tyle czasu i za pobyt ominiki w jej życiu, trochę szkoda jej całej relacji, ale nie ma na to wpływu.

- Także dosadnie odpowiadam teraz, że nie, z Domisiej nie pokłóciłyśmy, nie mamy żadnej spiny, nic między nami złego się nie wydarzyło, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo i z mojej strony na pewno nic złego się nie stało. Oficjalnie nie, po prostu ten kontakt się rozmył - podsumowała Oliwia.