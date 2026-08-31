Oszustwo w powiecie garwolińskim. 29-latek zatrzymany przez kryminalnych w Tychach

Metoda na pracownika banku w gminie Łaskarzew

11 sierpnia 2026 roku 45-letni mieszkaniec gminy Łaskarzew odebrał telefon od kobiety, która podała się za pracownika banku. Rozmówczyni zmanipulowała mężczyznę, informując go o rzekomej kradzieży pieniędzy z jego rachunku i konieczności ich zabezpieczenia. Nakłoniła go do wypłacenia gotówki z bankomatu, a następnie przekazania jej kurierowi, który miał wpłacić środki na nowo utworzone konto. Poszkodowany, chcąc chronić swoje oszczędności, wypłacił 49 000 zł i oddał je wskazanej osobie, a po czasie złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Zatrzymanie podejrzanego na terenie Tychów

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie przeprowadzili szeroki zakres czynności operacyjnych oraz procesowych, analizując przebieg zdarzenia i zabezpieczając dowody. Praca policjantów doprowadziła do ustalenia jednego ze sprawców, którego namierzono na terenie województwa śląskiego. Mundurowi zatrzymali 29-letniego mężczyznę w Tychach. Podczas przeprowadzanych czynności policjanci znaleźli przy nim narkotyki oraz zabezpieczyli kilka telefonów komórkowych.

Tymczasowy areszt i kara do 8 lat więzienia

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie oraz Prokuratury Rejonowej w Garwolinie sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego. Podejrzany o udział w oszustwie 29-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy, co oznacza możliwość dalszych ustaleń w tej sprawie.

Źródło: Policja.pl