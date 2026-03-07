Tragiczna śmierć Magdaleny Majtyki. Kim jest jej mąż?

Zwłoki zmarłej odnaleziono na zalesionym terenie, a śledczy badają obecnie dokładne przyczyny jej zgonu.

Wdowiec po aktorce mocno cierpi po stracie, a sam zawodowo realizuje się jako uznany twórca filmowy.

Prześwietlamy dorobek artysty oraz jego relację z żoną, której w przeszłości bardzo chętnie robił zdjęcia.

Ciało Magdaleny Majtyki odnalezione. Służby badają tę sprawę

Tragiczne doniesienia o śmierci zaginionej aktorki potwierdzono w piątek, 6 marca. Zwłoki 41-latki odkryto na zalesionym obszarze dolnośląskich Biskupic Oławskich. Niedaleko miejsca odnalezienia ciała zaparkowany był pojazd należący do ofiary. Wyjaśnieniem zagadki tego zgonu zajmują się obecnie śledczy, a kluczowa w tej kwestii będzie zaplanowana sekcja zwłok. Przed tym makabrycznym finałem bliscy i funkcjonariusze prowadzili intensywną akcję poszukiwawczą.

Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy

Takie przepełnione nadzieją słowa zamieścił na Facebooku Piotr Bartos, podając precyzyjne wskazówki o ostatniej znanej lokalizacji żony. Niedługo później służby policji przekazały tragiczne wieści. Zrozpaczony mąż artystki przeżywa obecnie niewyobrażalny dramat. Niewielu fanów wie, że Bartos również od dłuższego czasu działa w świecie filmu.

Kariera Piotra Bartosa. Mąż Magdaleny Majtyki odnosi sukcesy

Mąż zmarłej Magdaleny Majtyki sprawdza się na wielu polach artystycznych. Pracując jako reżyser, operator oraz montażysta, tworzy przede wszystkim krótkie metraże i filmy dokumentalne. Jego wybitne umiejętności systematycznie nagradzano na arenie międzynarodowej. Doskonałym dowodem jest statuetka za obraz „Chłopiec z żabą” z festiwalu Nowe Horyzonty z 2015 roku czy wcześniejsze laury zebrane na Shortcutz Amsterdam. Wszechstronny twórca chętnie pokazuje w internecie własne ryciny oraz uwiecznia na fotografiach ukochaną. Jeszcze w 2024 roku Magdalena głośno chwaliła jego wielki talent, doceniając codzienność z uzdolnionym mężem.

Wczoraj po raz kolejny okazałeś się arcyzdolnym fotografem i co ważniejsze, wyrozumiałym i wspierającym partnerem. No i śmiechy były, a wiesz, jak ja lubię, gdy jest wesoło

Aktorka opublikowała ten ciepły wpis, gdy jej mąż prezentował nową twórczość, wprost nie kryjąc podziwu.