Robert Lewandowski doceniony przez ekspertów BBC. Zostawił w tyle wielkie nazwiska

Klasyfikacja bez Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski wysoko w rankingu

Redaktorzy brytyjskiego nadawcy stworzyli klasyfikację dedykowaną wyłącznie zawodnikom grającym jako typowe „dziewiątki”. Taka selekcja sprawiła, że na liście zabrakło miejsca dla Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo, ponieważ obaj zazwyczaj operowali na bokach boiska lub grali nieco głębiej. Robert Lewandowski wywalczył w tym ścisłym gronie znakomitą, piątą pozycję.

ZOBACZ TEŻ: Prezes Wisły Kraków stanowczo odpowiada Śląskowi. Cały czas to samo stanowisko

Kto wyprzedził reprezentanta Polski? Zaskakujące rozstrzygnięcia BBC

Reprezentanta biało-czerwonych zdołali wyprzedzić jedynie Brazylijczyk Ronaldo, Erling Haaland, Harry Kane i Thierry Henry, będący w młodości piłkarskim wzorem dla polskiego snajpera. Nasz zawodnik zajął za to wyższą lokatę niż cała plejada innych, wielkich gwiazd futbolu. Za jego plecami sklasyfikowani zostali chociażby Luis Suárez, Miroslav Klose, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimović oraz Didier Drogba.

Liczby gwiazdy FC Barcelony robią wrażenie. Lista czołowych strzelców stulecia

Dziennikarze argumentowali swoją decyzję niebywałą skutecznością zawodnika. Zaznaczono, że w czternastu minionych sezonach aż jedenastokrotnie przekraczał barierę trzydziestu zdobytych goli. Co ważne, eksperci docenili również jego boiskową wszechstronność, przejawiającą się w postaci 141 asyst wypracowanych dla klubowych kolegów w całej dotychczasowej karierze.

ZOBACZ TEŻ: Łukasz Piszczek załamany po klęsce GKS-u Tychy. Szkoleniowiec zareagował w niespodziewany sposób

W podsumowaniu wymieniono także imponujące zdobycze drużynowe snajpera. Rozpoczęto od przypomnienia dwóch mistrzostw Niemiec zdobytych z Borussią Dortmund pod wodzą Jürgena Kloppa. Wymieniono następnie osiem ligowych wiktorii z rzędu oraz wygraną Ligę Mistrzów w trykocie Bayernu Monachium. Tę bogatą wyliczankę klubowych triumfów zamknęły z kolei dwa krajowe tytuły wywalczone jako gracz hiszpańskiej FC Barcelony.

Zestawienie dziesięciu wybitnych snajperów XXI wieku zdefiniowane przez redakcję BBC: